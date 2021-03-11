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11 марта
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Вокалистка-красавица из Рубцовска спела в шоу на ТНТ

Вокалистка Елена Тараненко из Рубцовска приняла участие в шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ. Кто она такая и какие впечатления девушка получила от участия в проекте, рассказали в пресс-службе телеканала.

Елена Тараненко.
Елена Тараненко.
предоставлено пресс-службой ТНТ

Тараненко стала участницей второго выпуска шоу, суть которого в том, что звездные гости пытаются распознать, кто из участников проекта настоящий вокалист, а кто притворяется.

Поющих в этот раз отгадывали комики Евгений Чебатков и Денис Дорохов, музыканты Юлианна Караулова и Алексей Чумаков, а также Екатерина Решетникова и Ляйсан Утяшева из шоу «Танцы».

Елена Тараненко имеет четыре диплома о высшем образовании и столько же побед в международных конкурсах красоты. Всего она участвовала в 18 конкурсах красоты, много путешествовала и опубликовала десятки научных статей.

«Я училась девять лет, окончила аспирантуру, имею 30 научных публикаций. Работала по специальности и объехала почти 30 стран. Все мои достижения плохо вписываются в амплуа участницы конкурсов красоты. Но это мое любимое хобби. Сейчас за моими плечами 18 конкурсов красоты разного уровня и масштаба. Источник энергии — я сама. Мне с детства все было интересно: 500 секций, 1000 кружков и миллион увлечений. Сейчас ничего не меняется. Я лишь грущу, что в сутках 24 часа», — говорит вокалистка.

От участия в шоу жительница края получила «просто фантастические» впечатления.

«Съемка стала невероятным приключением. Особенно с учетом того, что я — офисный сотрудник. Спеть в эфире ТНТ было давней мечтой. Не перестаю благодарить судьбу за этот шанс!» — поделилась девушка.

«Музыкальная интуиция» идет по субботам в 20:00.

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