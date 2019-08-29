Волочкова назвала мангал с перепелами Вечным огнем

Балерина жарила шашлыки из перепелов во дворе дома и решила порадовать подписчиков новым Stories.
Волочкова сравнила мангал с вечным огнем.
Она рассказала поклонникам, что ей пытаются скормить мясо, но она все равно продолжает есть свой салат.
Сравнение мангала и жареных перепелов с Вечным огнем возмутило депутата Госдумы Виталия Милонова. В интервью Пятому каналу он сказал, что нельзя так шутить над памятью о погибших защитниках. «Это некая сакральная зона» — добавил политик.
В качестве наказания депутат предложил отправить Волочкову на занятия в Юнармию.