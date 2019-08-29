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Волочкова назвала мангал с перепелами Вечным огнем

«Королева шпагатов» Анастасия Волочкова опубликовала Instagram Stories видео с мангалом и шашлыками и подписала его фразой «Вечный огонь».

Анастасия Волочкова на Мальдивах. Январь 2017 года.
Анастасия Волочкова на Мальдивах. Январь 2017 года.
www.instagram.com/volochkova_art/

Балерина жарила шашлыки из перепелов во дворе дома и решила порадовать подписчиков новым Stories.

Волочкова сравнила мангал с вечным огнем.
Волочкова сравнила мангал с вечным огнем.
www.instagram.com/volochkova_art

Она рассказала поклонникам, что ей пытаются скормить мясо, но она все равно продолжает есть свой салат.

Сравнение мангала и жареных перепелов с Вечным огнем возмутило депутата Госдумы Виталия Милонова. В интервью Пятому каналу он сказал, что нельзя так шутить над памятью о погибших защитниках. «Это некая сакральная зона» — добавил политик.

В качестве наказания депутат предложил отправить Волочкову на занятия в Юнармию.

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