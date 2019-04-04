Волочкова опубликовала фото совместного похода с Собчак в баню

Телеведущая, журналист и экс-кандидат на пост президента РФ Ксения Собчак помирилась с балериной Анастасией Волочковой.

«Парюсь теперь с Волочковой в бане. Все ради хайпа;)», — подписала теледива видеоролик в Instagram.

Анастасия Волочкова также опубликовала несколько фото встречи с Ксенией Собчак.

«Когда приглашаешь человека в дом, оказывая доверие, что получается потом — это на совести гостя», — написала Волочкова.

Ранее СМИ сообщали о том, что между Собчак и Волочковой происходил нешуточный конфликт, пишет ura.ru. Телеведущая саркастично отзывалась о нарядах балерины, а та, в свою очередь, язвительно высказывалась о характере телеведущей.

Ранее в ток-шоу «Секрет на миллион» Собчак сообщила, что шутила над Волочковой не со зла. Она отметила, что балерина сама создала образ, над которым до сих пор смеется вся страна. Собчак добавила, что готова поработать над имиджем Волочковой, если та ей это позволит.