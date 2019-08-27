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27 августа
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Волочкова попросила прощения за свои шпагаты

Скандальная балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram видео, в котором призвала подписчиков стать чуточку добрее и терпимее, сообщает 5-tv.ru.

Растяжка Анастасии Волочковой.
Растяжка Анастасии Волочковой.
instagram.com/volochkova_art

«Дорогие мои подписчики, это видео я решила записать просто так. Я по-прежнему закрываю комментарии под постами, чтобы не читать безграничное количество злых и завистливых слов. Они пишутся многим известным состоявшимся личностям», — сообщила звезда.

Волочкова отметила, что сейчас ее переполняют позитивные эмоции, которыми она бы хотела поделиться с поклонниками. Балерина в шутку взяла в руки рацию и стала транслировать пожелания пользователям:

«Самое главное, давайте оставаться людьми при любых обстоятельствах. Давайте прощать друг другу успех, красоту, свободу, правду, смелость. Мои шпагаты мне прощайте, я не перестану вас ими радовать», — заявила популярная балерина.

Напомним, ранее Анастасия Волочкова резко ответила пользователям соцсетей на критику своих фотографий в эфире «Русского Радио». Балерина отметила, что она просто отвечает на запросы аудитории. По ее словам, фотографии с шпагатами вызывают больше ажиотажа, чем фото с детьми. «Это вы тиражируете», — заявила Волочкова.

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