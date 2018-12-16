Волочкова поранилась о льдину, плавая без верха купальника на улице в купели

Анастасия Волочкова решила снова удивить публику, снявшись в купальнике на морозе. Для этого балерина, раздевшись и прикрыв обнаженную грудь веником, залезла в своей усадьбе в бочку-купель возле бани. Однако там она получила травму.
Анастасия Волочкова искупалась в ледяной воде.
скрин с видео instagram.com/volochkova_art
После публикации этого видео в Intagram появилась еще одна запись знаменитости, в которой Волочкова пожаловалась, что порезала льдиной руку, а ее возлюбленный решил поправить здоровье балерины романтическим ужином и костром:
Ранее Анастасия показала, как она легко переносит холод, сев голой на шпагат прямо на снег: