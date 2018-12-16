Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 декабря -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Лайт
177

Волочкова поранилась о льдину, плавая без верха купальника на улице в купели

Анастасия Волочкова решила снова удивить публику, снявшись в купальнике на морозе. Для этого балерина, раздевшись и прикрыв обнаженную грудь веником, залезла в своей усадьбе в бочку-купель возле бани. Однако там она получила травму.

Анастасия Волочкова искупалась в ледяной воде.
Анастасия Волочкова искупалась в ледяной воде.
скрин с видео instagram.com/volochkova_art

После публикации этого видео в Intagram появилась еще одна запись знаменитости, в которой Волочкова пожаловалась, что порезала льдиной руку, а ее возлюбленный решил поправить здоровье балерины романтическим ужином и костром:

Ранее Анастасия показала, как она легко переносит холод, сев голой на шпагат прямо на снег:

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость