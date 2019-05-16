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Волочкова раскрыла тайну о длине своего фирменного шпагата

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова раскрыла тайну, сколько составляет длина ее шпагата.

Анастастия Волочкова делает шпагат.
Анастастия Волочкова делает шпагат.
instagram.com

«Длина моего шпагата — это уже определенная мера. А вы знаете ее?», — написала Волочкова в Instagram.

И сообщила «меру» — два метра и двадцать сантиметров.

Бывшая прима Большого театра напомнила о необходимости смеяться над собой.

«Поймите, если мы не будем смеяться сами над собой, то над нами будет смеяться весь мир. Так шпагат мой зачетный?» — спросила светская львица. И добавила: «Королева шпагата, как сказала Алла Борисовна Пугачева».

Балерина отдыхает на Мальдивах после завершения работы над книгой «Плата за успех», сообщает интернет-ресурс «Дни.ру».

Стало известно, что Волочкова на Мальдивах получила травму ноги (не сообщает — какую именно) и обратилась в больницу. В 2018 году балерину атаковали морские ежи в Греции. Точнее, она наступила на них и сразу поехала в клинику, где местный врач 2,5 часа часа вытаскивал 20 иголок. Комментаторы начали язвить: «Вот бы посмотреть, когда шпагатом на ежа сядет».

Волочкова — заслуженная артистка РФ. В 2003 году была уволена из Большого театра. После начала выступать с сольными проектами, в основном эстрадного характера. Помимо танцевальной карьеры, пробует себя в качестве актрисы, модели и певицы, пишет ura.ru. Известность в соцсетях приобрела благодаря скандальным и откровенным публикациям. ее любимая тема — «фирменный» шпагат.

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