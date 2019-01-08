Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы и заявила, что осталась там жить навсегда

Балерина Анастасия Волочкова заявила в Instagram , что улетела жить на полюбившиеся ей Мальдивы.

«Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах. И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять», — написала артистка.

Волочкова рассказала, что уже ищет местную школу для своей дочери Арины.

Балерина улетела на Мальдивы после нового года. За не сколько дней артистка успела поразить подписчиков чередой разнообразных шпагатов: на дереве, у воды, на пляже и т.д.

Ранее Анастасия показала, как она легко переносит холод, сев голой на шпагат прямо на снег: