Воспитанник львиной семьи Алтая и Аи уехал на ПМЖ в Челябинск

Как пишет «Вечерний Челябинск», малыш может похвастаться контактным, неагрессивным характером и 30 килограммами живого веса.
«Львенок переехал в Челябинск из Барнаула — можно сказать, радикально решил вопрос отселения от мамы с папой. Его родители — лев Алтай и львица Ая — живут в зоопарке Барнаула в открытом вольере. Так что новый хвостатый челябинец скорее приучен к зимнему холоду, чем к африканской жаре», — отмечает местное издание.
Имя котенку пока не придумали.
Первый месяц на новом месте он проведет на карантине, а потом заселится в вольер.
«Наш Симба осваивается на новом месте. Челябинск встретил его с любовью», — уже прокомментировали в «Лесной сказке».