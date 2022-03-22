22 марта
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Воспитанник львиной семьи Алтая и Аи уехал на ПМЖ в Челябинск

Пятимесячный львенок, детеныш звезд Барнаульского зоопарка Алтая и Аи, уехал жить в Челябинск.

Львенок.
Львенок.
chelzoo.ru

Как пишет «Вечерний Челябинск», малыш может похвастаться контактным, неагрессивным характером и 30 килограммами живого веса.

«Львенок переехал в Челябинск из Барнаула — можно сказать, радикально решил вопрос отселения от мамы с папой. Его родители — лев Алтай и львица Ая — живут в зоопарке Барнаула в открытом вольере. Так что новый хвостатый челябинец скорее приучен к зимнему холоду, чем к африканской жаре», — отмечает местное издание.

Имя котенку пока не придумали.

Первый месяц на новом месте он проведет на карантине, а потом заселится в вольер.

«Наш Симба осваивается на новом месте. Челябинск встретил его с любовью», — уже прокомментировали в «Лесной сказке».

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