Восточная медицина: врачи «вкачали» 15 банок пива в пациента и спасли ему жизнь

Мужчину госпитализировали с признаками отравления. Уровень метанола в крови пациента в 1119 раз превышал норму.

Чтобы спасти ему жизнь, медики перелили ему в желудок три банки пива — тем самым замедлили переработку метанола его печенью. После этого мужчине влили в желудок еще 12 банок — по одной в час, пока он не пришел в себя.

Все это время врачи проводили гемодиализ — очистку крови от смертельно опасных токсинов.

Доктор клиники объяснил, что желудок и кишечник человека продолжают выделять алкоголь в кровь, даже если он находится в бессознательном состоянии или уже прекратил пить. Мужчина потерял сознание, когда метанол в его организме окислился до формальдегида, который, в свою очередь, вырабатывал муравьиную кислоту.

Врач отметил, что алкоголь поступает в организм в двух формах — метанол и этанол, а печень в первую очередь расщепляет этанол. Этим воспользовались медики, выбирая метод лечения, пишет bfm.ru.

Мужчину выписали из больницы.