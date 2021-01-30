Время страшных историй. Где на Алтае и Чуйском тракте живут злые и не только духи

История Алтая и его важнейшей транспортной артерии — Чуйского тракта — уходит в глубь веков. Наш регион и эта дорога уникальны. И с ними, как и другими реликвиями, связаны мистические истории и страшные байки о духах и призраках.

Защитник Курайских пещер

Тысячу лет назад над древней дорогой, над которой нависли Курайские пещеры, жил отшельник.

Однажды сюда пришло войско джунгаров. Они убивали и жгли все на своем пути. В Курае отшельник вышел им навстречу и уговаривал повернуть обратно. Но воины за дерзость кинули его в яму и завалили камнями.

Когда упал последний камень, из-под земли послышался голос отшельника. Он проклял врагов и всех, кто посмел с оружием идти по этой дороге. И когда джунгары пошли дальше, лавина обрушила град камней, и все войско рухнуло в пропасть.

По преданию, из-за этой легенды в 1920-х местное руководство отказалось провести здесь торжественный марш колонны солдат в честь открытия Чуйского тракта.

Шаман. altairegion22.ru

Мстительный дух Чулышманской долины

Давным-давно один из жителей Чулышманской долины был вынужден покинуть свой дом. У него в хозяйстве были три козы, которых он не мог забрать с собой. Тогда мужчина произнес заклинание, и козы одичали и убежали. Хозяин сказал: «Быть тому несчастным, кто посмеет моих коз убить».

Однажды этих коз нашел охотник. Он о проклятии не знал. Охотник подстрелил одну овцу и принес домой. Старики ему сказали: не трогай остальных. Но он не послушался, убил коз. Заночевал у костра. Ночью услышал голос: «Ты горько раскаешься».

В эту ночь жена охотника родила мертвого сына. Она похоронила ребенка. Охотник вернулся домой, они с женой бросились к могиле. К их ужасу оттуда выпрыгнул козленок. А охотник с женой сошли с ума.

Р-256 Чуйский тракт осенью. rosavtodor.ru/ ( CC BY 4.0) CC BY 4.0)

Духи влюбленных на «кровавой версте» в Улаганском районе

На строительстве Чуйского тракта трудились тысячи ссыльных. По воспоминаниям местных жителей, в 1920-х во время эпидемии холеры сотни трупов укладывали под щебенку, на которой впоследствии проложили дорогу. В 1921 году заключенные подняли восстание, их расстреляли.

В одно из повстанцев, юного парня, была влюблена местная девушка. На следующий день после убийства заключенных она пришла на место расстрела. Поднялась на высокий уступ и бросилась вниз, на дорогу, туда, где умер ее возлюбленный.

Это место зовут «Кровавой верстой». А у обочины растут две стройные сосны. Жители Улаганского района верят, что в них воплотились души несчастных влюбленных.

Как ни странно, с этим связана добрая примета. Водители верят, что если остановиться и привязать к соснам тряпочку, дорога будет быстрой и безопасной.

Анна Карпова