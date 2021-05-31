«Вроде большой дядя»: поклонники Евгения Плющенко шокированы его выходкой на льду своей школы

Евгений выехал на лед спортшколы на Porche 911 Turbo Cabriolet ярко-зеленого цвета. Подписчики принялись гадать, в чем причина, зачем нужно было исполнять такой цирковой трюк.

Кто-то сравнил Плющенко с рэпером Моргенштерном, который славится подобными эпатажными выходками.

«Император в своей империи», «Я все больше и больше теряю уважение к любимому олимпийскому чемпиону. Неужели на него так подействовала Яна, или он и был с такой начинкой?», «Вроде большой дядя, а как ребенок! Эх, Женя!», «Евгений Плющенко круто выполняет контрактные обязательства», «Это один из пунктиков скидки при покупке», — написали ему недовольные комментаторы. .