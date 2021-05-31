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«Вроде большой дядя»: поклонники Евгения Плющенко шокированы его выходкой на льду своей школы

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко, обычно сдержанный в своих поступках, на днях выложил в Instagram провокационное видео, на котором он выезжает на лед своей детской школы на шикарном авто. Подписчики прикола не поняли.

Евгений Плющенко.
Евгений Плющенко.
Дмитрий Лямзин

Евгений выехал на лед спортшколы на Porche 911 Turbo Cabriolet ярко-зеленого цвета. Подписчики принялись гадать, в чем причина, зачем нужно было исполнять такой цирковой трюк.

Кто-то сравнил Плющенко с рэпером Моргенштерном, который славится подобными эпатажными выходками.

«Император в своей империи», «Я все больше и больше теряю уважение к любимому олимпийскому чемпиону. Неужели на него так подействовала Яна, или он и был с такой начинкой?», «Вроде большой дядя, а как ребенок! Эх, Женя!», «Евгений Плющенко круто выполняет контрактные обязательства», «Это один из пунктиков скидки при покупке», — написали ему недовольные комментаторы. .

Как ранее сообщал «Рамблер», Евгений Плющенко довольно строг со своим сыном-фигуристом. Он наказывает Гном Гномыча за опоздание на тренировку. Последний раз отец заставил ребенка сделать 50 приседаний, после чего он смог присоединиться к тренировке.

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