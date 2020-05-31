Всемирный день блондинок: 5 любопытных фактов о белокурых красавицах

Первая блондинка
Первой блондинкой была мифическая богиня любви Афродита. Ее описывают как светловолосую девушку, вышедшую из белоснежной морской пены.
Волосы блондинок тоньше
У блондинок волосы тоньше и чувствительнее, чем у остальных. Поэтому на фоне с брюнетками и рыжими они кажутся слабыми из-за недостаточного объема.
Но на самом деле волос у блондинок больше и растут они значительно быстрее.
Цвет волос после осветления
Если девушка покрасится в блондинку, то ее натуральный цвет волос станет значительно темным.
Дело в том, что корни изначально темнее, чем основной цвет. И не только у блондинок. Просто они не успевают выцвести на солнце, поэтому контраст с покрашенным волосом так заметен.
Ген блондинов
Ген блондинов находится на стадии исчезновения. Ученые выяснили, что к 2202 году блондины исчезнут совсем. Чтобы сохранить ген рекомендуют создавать пары, в которых парень и девушка будут блондинами.
Глупые и сексуальные
18% россиян в одном из опросов назвали блондинок глупыми. А еще 11% считает их сексуальными.
Тем временем анекдоты про блондинок уступают место по популярность только легендарному Вовочке.