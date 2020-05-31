Всемирный день блондинок: 5 любопытных фактов о белокурых красавицах

31 мая отмечается Всемирный день блондинок. Существует много версий того, как он возник. По одной из версий его основали по инициативе американских белокурых женщин-адвокатов, профессиональные способности которых не признавали мужчины. И теперь каждый год в последний день весны по всему миру отмечают день блондинок. Altapress.ru подобрал пять любопытных фактов о белокурых красавицах.

Первая блондинка

Первой блондинкой была мифическая богиня любви Афродита. Ее описывают как светловолосую девушку, вышедшую из белоснежной морской пены.

Волосы блондинок тоньше

У блондинок волосы тоньше и чувствительнее, чем у остальных. Поэтому на фоне с брюнетками и рыжими они кажутся слабыми из-за недостаточного объема.

Но на самом деле волос у блондинок больше и растут они значительно быстрее.

Ольга Бузова. предоставлено пресс-службой ТНТ4

Цвет волос после осветления

Если девушка покрасится в блондинку, то ее натуральный цвет волос станет значительно темным.

Дело в том, что корни изначально темнее, чем основной цвет. И не только у блондинок. Просто они не успевают выцвести на солнце, поэтому контраст с покрашенным волосом так заметен.

Ген блондинов

Ген блондинов находится на стадии исчезновения. Ученые выяснили, что к 2202 году блондины исчезнут совсем. Чтобы сохранить ген рекомендуют создавать пары, в которых парень и девушка будут блондинами.

Пара. Отношения. СС0

Глупые и сексуальные

18% россиян в одном из опросов назвали блондинок глупыми. А еще 11% считает их сексуальными.

Тем временем анекдоты про блондинок уступают место по популярность только легендарному Вовочке.