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Всемирный день блондинок: 5 любопытных фактов о белокурых красавицах

31 мая отмечается Всемирный день блондинок. Существует много версий того, как он возник. По одной из версий его основали по инициативе американских белокурых женщин-адвокатов, профессиональные способности которых не признавали мужчины. И теперь каждый год в последний день весны по всему миру отмечают день блондинок. Altapress.ru подобрал пять любопытных фактов о белокурых красавицах.

Август, Барнаул, девушки.
Август, Барнаул, девушки.
Михаил Хаустов

Первая блондинка

Первой блондинкой была мифическая богиня любви Афродита. Ее описывают как светловолосую девушку, вышедшую из белоснежной морской пены.

Волосы блондинок тоньше

У блондинок волосы тоньше и чувствительнее, чем у остальных. Поэтому на фоне с брюнетками и рыжими они кажутся слабыми из-за недостаточного объема.

Но на самом деле волос у блондинок больше и растут они значительно быстрее.

Ольга Бузова.
Ольга Бузова.
предоставлено пресс-службой ТНТ4

Цвет волос после осветления

Если девушка покрасится в блондинку, то ее натуральный цвет волос станет значительно темным.

Дело в том, что корни изначально темнее, чем основной цвет. И не только у блондинок. Просто они не успевают выцвести на солнце, поэтому контраст с покрашенным волосом так заметен.

Ген блондинов

Ген блондинов находится на стадии исчезновения. Ученые выяснили, что к 2202 году блондины исчезнут совсем. Чтобы сохранить ген рекомендуют создавать пары, в которых парень и девушка будут блондинами.

Пара. Отношения.
Пара. Отношения.
СС0

Глупые и сексуальные

18% россиян в одном из опросов назвали блондинок глупыми. А еще 11% считает их сексуальными.

Тем временем анекдоты про блондинок уступают место по популярность только легендарному Вовочке.

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