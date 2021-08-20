Всемирный день лени-2021. Бодрые поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с Всемирным днем лени в стихах
В день прекрасный, летний, знойный
Поздравляем всех с Днем лени!
Труд сегодня злой, убойный
Не поставит на колени!
Чтобы кожа была гладкой,
Предавайтесь лени чаще!
Объедайтесь ватой сладкой,
На диване будет слаще!
Отдыхать все люди любят,
И день лени догмой станет!
Нынче никого не судят
За валянье на диване!
Отдаются сладкой неге,
Вкусной лени все на свете,
«Лень» сегодня, ее теги
Даже правят в интернете!
Лени день — прекрасный праздник!
Оторвемся мы отлично,
Утром — посиделки, сласти,
Дальше отдых, как обычно,
Будем мы тусить в компашке,
Развлекаться тихо-тихо,
И валяться как дворняжки
На песке мы будем лихо!
Поздравления с Всемирным днем лени в прозе
Поздравляю тебя с Всемирным днем лени! Пусть дома будет полная чаша. И деньги пусть будут, семья и удача. А ты при этом лежи на диване и просто наслаждайся жизнью. Ведь жизнь для того и создана, чтобы наслаждаться ее размеренными моментами. Счастья желаю и «продуктивной» лени!
С Всемирным днем лени! Желаем, чтобы все вокруг любили тебя просто так, ни за что. А ты отдыхай, ленись и почаще улыбайся! Ленивая и беззаботная улыбка тебе идет!
Вот и наступил наш праздник, лени день! Можно без угрызений совести отдыхать и от пуза наедаться. Сегодня нам за это не будет ничего. И пусть нам грозят не невзгоды, а спокойная, размеренная жизнь! Ура!
Поздравления с Всемирным днем лени в смс
Солнце светит ярко очень,
Нам гулять даже облом,
Встать с дивана — нету мочи,
Покидать любимый дом,
Поздравляем всех с Днем лени,
Нужен нам такой денек,
Ленимся мы без сомнений,
По боку любой упрек!
Могут люди быть без лени,
Носит ли таких Земля?
Если да, тогда олени
Их ближайшая родня,
Всех людей, а не рогатых,
Поздравляем мы сейчас
С днем всемирным лени сладкой,
Отдохните вы как раз!
Для народа — классный день,
Нет, не выдача зарплаты,
Просто нынче платит лень
За всю преданность и верность
Передовикам своим,
Если ты забыл про леность,
От нее не жди любви,
Всех людей мы поздравляем,
Кто ленив, хотя б чуть-чуть,
Не ленимся, отдыхаем,
Это же не спины гнуть?!