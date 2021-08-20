Всемирный день лени-2021. Бодрые поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравляю тебя с Всемирным днем лени! Пусть дома будет полная чаша. И деньги пусть будут, семья и удача. А ты при этом лежи на диване и просто наслаждайся жизнью. Ведь жизнь для того и создана, чтобы наслаждаться ее размеренными моментами. Счастья желаю и «продуктивной» лени!

С Всемирным днем лени! Желаем, чтобы все вокруг любили тебя просто так, ни за что. А ты отдыхай, ленись и почаще улыбайся! Ленивая и беззаботная улыбка тебе идет!