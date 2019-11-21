Warner Brosers дали добро на съемки второго «Джокера»

Известно, что бюджет сиквела составит 96,2 миллиона долларов. Это на 33,7 миллиона больше стоимости предыдущей ленты. Главную роль снова исполнит Хоакин Феникс, а сценарий напишет Скотт Сильвер. Других подробностей о второй части картины нет.
Тодд Филлипс также попросил разрешить ему создать новые истории о персонажах из комиксов DC, но Эммерих отказался.
«Джокер» вышел на экраны 3 октября, но продолжают показывать в кинотеатрах. За это время драма заработала более миллиарда долларов и стала самым кассовым фильмом с рейтингом R, а также самой прибыльной малобюджетной картиной.