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Warner Brosers дали добро на съемки второго «Джокера»

Режиссер Тодд Филлипс встретился с главой Warner Bros. Pictures Group продюсером Тоби Эммерихом, который дал ему разрешение на съемки сиквела «Джокера», сообщают РИА Новости со ссылкой на THR.

Кадр из фильма "Джокер"
Кадр из фильма "Джокер"
Скрин с видео

Известно, что бюджет сиквела составит 96,2 миллиона долларов. Это на 33,7 миллиона больше стоимости предыдущей ленты. Главную роль снова исполнит Хоакин Феникс, а сценарий напишет Скотт Сильвер. Других подробностей о второй части картины нет.

Тодд Филлипс также попросил разрешить ему создать новые истории о персонажах из комиксов DC, но Эммерих отказался.

«Джокер» вышел на экраны 3 октября, но продолжают показывать в кинотеатрах. За это время драма заработала более миллиарда долларов и стала самым кассовым фильмом с рейтингом R, а также самой прибыльной малобюджетной картиной.

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