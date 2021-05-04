Из десятка названных фамилий она правильно назвала только Владимира Высоцкого (но не вспомнила ни одной песни) и Валентину Терешкову, пишет «Комсомольская правда».

Актрису Чулпан Хаматову она назвала поэтессой из-за созвучия с фамилией «Ахматова». Мастером слова для нее оказался и Никита Михалков. Узнав от Собчак, что это режиссер и у него есть «Оскар», назвала престижную награду «куском металла, ценности нет».

Не вспомнила девушка ни Игоря Крутого, ни Игоря Николаева, ни Эдиту и Стаса Пьеху.

Зато звезда популярного приложения похвасталась квартирой, купленной в центре Москвы за 29 млн рублей, и честно рассказала о заработках. В частности, за короткое поздравление ветеранов с 9 мая она получила 200 тыс. рублей — и назвала эти деньги «копейками».

За полтора часа девушка всячески продемонстрировала узкость своего кругозора. Особенно подписчиков Собчак повеселила ее фраза «Я произвела курор (вместо слова «фурор)».