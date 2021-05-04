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«Я произвела курор»: тиктокерша с 20 миллионами подписчиков уверена, что Никита Михалков — поэт

Звезда российского «ТикТока» Дина Саева, чья аудитория насчитывает 20 млн подписчиков, дала интервью Ксении Собчак. Та решила проверить Дину на знание российских знаменитостей.

TikTok.
TikTok.
CC0

Из десятка названных фамилий она правильно назвала только Владимира Высоцкого (но не вспомнила ни одной песни) и Валентину Терешкову, пишет «Комсомольская правда».

Актрису Чулпан Хаматову она назвала поэтессой из-за созвучия с фамилией «Ахматова». Мастером слова для нее оказался и Никита Михалков. Узнав от Собчак, что это режиссер и у него есть «Оскар», назвала престижную награду «куском металла, ценности нет».

Не вспомнила девушка ни Игоря Крутого, ни Игоря Николаева, ни Эдиту и Стаса Пьеху.

Зато звезда популярного приложения похвасталась квартирой, купленной в центре Москвы за 29 млн рублей, и честно рассказала о заработках. В частности, за короткое поздравление ветеранов с 9 мая она получила 200 тыс. рублей — и назвала эти деньги «копейками».

За полтора часа девушка всячески продемонстрировала узкость своего кругозора. Особенно подписчиков Собчак повеселила ее фраза «Я произвела курор (вместо слова «фурор)».

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