Яна Рудковская для съемок в модном журнале сильно изменилась и стала похожа на своего мужа

На черно-белом фото для обложки продюсер, как обратили внимание пользователи сети, выглядит неузнаваемой.

«А кто на этой обложке? Это ж не она», «Не похожа на Яну», «На обложке как будто Евгений Плющенко с накрашенными ресницами», — недоумевали люди, комментируя снимок в инстаграме.

В интервью изданию Яна Рудковская рассказала о своем новом реалити-шоу «#ЯнаСупер», о том, сколько уходит денег и сил, чтобы жить на виду у всей страны и, конечно же, вспомнила о детстве и с чего начинались ее успехи в бизнесе.

К слову, Яна Рудковская много лет прожила в Барнауле, училась в школе № 55.