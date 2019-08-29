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29 августа
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Яркая София Ротару в роскошном шифоновом платье и косухе взорвала сеть

Певица София Ротару выступила на «Новая волне» в Сочи.

София Ротару.
София Ротару.
sofiarotaru.com

Появление 72-летней певицы на сцене фестиваля произвело настоящий фурор среди публики и фанатов и поклонников. Ведь Ротару давно не выступала в России.

Певица появилась на сочинской сцене в роскошном темно-синем шифоновом платье с изумрудным орнаментом, черных лодочках и косухе.

«Царица стиля», «Роскошная женщина», «Всем бы нашим старушкам брать пример с Ротару. И не молодится, и старой не выглядит», «Время над ней не властно. Шикарна», «Все люди как люди, а она — королева», — восхищаются комментаторы под фото с выступления Ротару, пишет mail.ru.

Ранее София Ротару напугала поклонников фотографиями с семейного торжества. Эти снимки заставили поклонников певицы переживать за ее здоровье: в сети стали обсуждать, что Ротару выглядит усталой и болезненной.

Наверняка после ее триумфа на «Новой волне» в Сочи поклонники Ротару успокоятся.

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