Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини и сорвала аплодисменты поклонников

Фото произвело настоящий фурор в сети — звезда редко выкладывает подобные снимки.
«Фигура — просто восторг, так держать. Какая вы молодец. Все успеваете, на вас только можно равняться», «Ну как можно готовить и оставаться такой стройняшкой?», «Суперженщина, а фигура — на зависть всем!», «Как девочка», «Вы замечательный пример для современной женщины!», «Вот это фигурка!», «Вау, дельфинье тело! Не каждая 20-летняя девушка может похвастаться такой фигурой», «Идеальна», — восхитились комментаторы.
Однако некоторые посчитали, что 45-летняя актриса выглядит слишком худой и раскритиковали формы артистки: «Вы что-нибудь едите? Худющая, прям страшно», пишет mail.ru.
Юлия Высоцкая — российская актриса театра и кино, телеведущая, кулинар. Заслуженная артистка Российской Федерации (2018).
С 1998 года — жена кинорежиссера Андрея Кончаловского.
В 2016 году сообщалось, что алтайский производитель круп стал поставщиком магазинов Юлии Высоцкой.