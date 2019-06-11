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11 июня
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Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини и сорвала аплодисменты поклонников

Российская актриса Юлия Высоцкая опубликовала пляжный снимок и описала свое настроение: «Хорошее начало недели. Бег, велик, кофе и т.д.».

Бакалейная лавка Юлии Высоцкой "Едим дома"
Бакалейная лавка Юлии Высоцкой "Едим дома"
Из открытых источников в Интернете

Фото произвело настоящий фурор в сети — звезда редко выкладывает подобные снимки.

«Фигура — просто восторг, так держать. Какая вы молодец. Все успеваете, на вас только можно равняться», «Ну как можно готовить и оставаться такой стройняшкой?», «Суперженщина, а фигура — на зависть всем!», «Как девочка», «Вы замечательный пример для современной женщины!», «Вот это фигурка!», «Вау, дельфинье тело! Не каждая 20-летняя девушка может похвастаться такой фигурой», «Идеальна», — восхитились комментаторы.

Однако некоторые посчитали, что 45-летняя актриса выглядит слишком худой и раскритиковали формы артистки: «Вы что-нибудь едите? Худющая, прям страшно», пишет mail.ru.

Юлия Высоцкая — российская актриса театра и кино, телеведущая, кулинар. Заслуженная артистка Российской Федерации (2018).

С 1998 года — жена кинорежиссера Андрея Кончаловского.

В 2016 году сообщалось, что алтайский производитель круп стал поставщиком магазинов Юлии Высоцкой.

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