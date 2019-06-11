Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини и сорвала аплодисменты поклонников

Фото произвело настоящий фурор в сети — звезда редко выкладывает подобные снимки.

«Фигура — просто восторг, так держать. Какая вы молодец. Все успеваете, на вас только можно равняться», «Ну как можно готовить и оставаться такой стройняшкой?», «Суперженщина, а фигура — на зависть всем!», «Как девочка», «Вы замечательный пример для современной женщины!», «Вот это фигурка!», «Вау, дельфинье тело! Не каждая 20-летняя девушка может похвастаться такой фигурой», «Идеальна», — восхитились комментаторы.