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Юморист Гарик Харламов не удержался и тоже потроллил одиозную Елену Малышеву

Гарик Харламов продолжает выкладывать в Сеть искрометные ролики. На этот раз досталось ведущей программы «Жить здорово» на Первом Елене Малышевой.

Гарик Харламов
Гарик Харламов
https://www.instagram.com/garikkharlamov/

На видео в Instagram звезда Comedy Club на собственный лад исполнил хит конца восьмидесятых «Ягода-малина». Свое импровизированное выступление под караоке Гарик посвятил передаче о здоровье.

«Печень Ангелина, кутикула Марина, селезенка Вера с желудком пошла танцевать…», — спел Харламов.

Подписчикам юмориста не могла не понравиться композиция. Правда, некоторые выразили сожаление, что он переключился на Малышеву, совсем забыв про Ларису Гузееву, чью передачу «Давай поженимся» он высмеивал долгое время, пишет WomenRambler.

Видео Харламова про Елену Малышеву уже собрало более 1 млн просмотров.

Елена Малышева.
Елена Малышева.
Скриншот видео канала «Жить Здорово!» на youtube.com

Напомним, ведущая программы «Жить здорово» уверена, что доносить медицинскую информацию до широких слоев общества лучше в креативной форме. Так, ранее в одном из выпусков ее шоу появилась актриса Светлана Галка, одетая в ростовой костюм матки.

Артистка исполнила танец и спела «песню» вышеупомянутого органа, что многие посчитали попросту неприличным.

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