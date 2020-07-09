Юрий Лоза набросился с критикой на «недоучек» с планеты КВН

Заниматься юмором должны профессионалы, этому ремеслу нужно учиться, а участники КВН пригодились бы в других сферах, считает певец Юрий Лоза.

Музыкант видит проблему в том, что участники «Клуба веселых и находчивых» не могут получить профессию и юмористическая передача «вышибла» из российской экономики тысячи студентов, которые могли бы строить мосты и «делать массу иных полезных вещей», рассказал он в интервью «Вечерней Москве».

«О сути подумайте. Или о том, почему этот проект не был перенесен ни в одну из других стран? Америка, которая мигом подбирает все интересное, даже не обернулась в его сторону. А почему? А потому что ни один институт не станет гордиться недоученным студентом, а у нас их портреты в институтах на самом видном месте, как доска почета какая-то. А на самом деле это позор для учебного заведения», — заявил музыкант.

Если человек хочет стать юмористом, ему необходимо выучиться на него, узнать, что такое юмор и в чем заключается искусство пародии, пишет News.ru.

«А у нас что? Пишут песни, не зная, как пишутся песни, и пишут тексты, не зная, как пишутся тексты. Недоучки какие-то занимаются этим делом, да еще на таком высоком, раскрученном уровне», — резюмировал Лоза.

«Планета КВН» — мультимедийный концертный зал международного уровня, который вмещает 800 человек. Здесь проходят съемки телепрограмм КВН.