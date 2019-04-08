Юрий Лоза ответил Профессору Лебединскому, который предложил России поклониться Украине

Юрий Лоза,
певец:
Вот и все. Это же просто. А как еще должен говорить в Америке американец? Так и должен говорить. Он должен заигрывать с Америкой, он же там живет, он должен показать лояльность стране, в которой находится. Что он может хорошего сказать про нашу страну?
дним из способов самоутверждения в другой стране является стремление действовать по законам этой страны.
Также Лоза считает, что таким образом обязан вести вести себя «настоящий американец».
Юрий Лоза,
певец:
Он должен заигрывать с Америкой, он же там живет, он должен показать лояльность стране, в которой находится.
Кроме того, Лебединскому ответил и продюсер Иосиф Пригожин. Тот считает, что певец не смог устроить свою жизнь в США и теперь ищет виноватых. Он отметил, что Лебединский из-за океана дает «громкие советы», хотя не понимает происходящие международные процессы. Он задался вопросом, какими заслугами может похвастаться музыкант, кроме песни «Я убью тебя, лодочник».