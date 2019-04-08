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Юрий Лоза ответил Профессору Лебединскому, который предложил России поклониться Украине

Высказывание певца Профессора Лебединского о том, что Россия должна поклониться в ноги перед Украиной и компенсировать убытки, откликнулся его коллега по цеху — Юрий Лоза. Последний считает, что Лебединский, живя в США, теперь просто обязан так говорить, заигрывая перед Америкой, пишет РИА Новости.

Юрий Лоза.
Юрий Лоза.
из открытых источников в интернете

Юрий Лоза,
певец:

Вот и все. Это же просто. А как еще должен говорить в Америке американец? Так и должен говорить. Он должен заигрывать с Америкой, он же там живет, он должен показать лояльность стране, в которой находится. Что он может хорошего сказать про нашу страну?

дним из способов самоутверждения в другой стране является стремление действовать по законам этой страны.

Также Лоза считает, что таким образом обязан вести вести себя «настоящий американец».

Юрий Лоза,
певец:

Он должен заигрывать с Америкой, он же там живет, он должен показать лояльность стране, в которой находится.

Кроме того, Лебединскому ответил и продюсер Иосиф Пригожин. Тот считает, что певец не смог устроить свою жизнь в США и теперь ищет виноватых. Он отметил, что Лебединский из-за океана дает «громкие советы», хотя не понимает происходящие международные процессы. Он задался вопросом, какими заслугами может похвастаться музыкант, кроме песни «Я убью тебя, лодочник».

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