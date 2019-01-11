Юрий Лоза сравнил Шнурова и Милонова с «помоечными бомжами»

«Матом филигранно пользуются помоечные бомжи за гаражом», — сказал Лоза. Он также предложил выделить специальные места с ограничением по возрасту, в которых можно употреблять нецензурную лексику.
«Введите возрастной ценз на концерты, где можно материться, стоять голым на сцене, испражняться!», — заключил Лоза.
Напомним, депутат Госдумы РФ Виталий Милонов резко отозвался о матерном творчестве лидера «Ленинграда», назвав его «матерящимся быдлом» и «отрыжкой пивняка». В ответ Шнуров сочинил про него стихотворение, где назвал Милонова «парламентарием от рая».