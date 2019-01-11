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Юрий Лоза сравнил Шнурова и Милонова с «помоечными бомжами»

Музыкант Юрий Лоза высказался о конфликте депутата Госдумы Виталия Милонова и певца Сергея Шнурова, пишет РЕН-ТВ. Он сообщил, что выступает против нецензурной лексики, а оба спорящих — «балбесы».

Юрий Лоза.
Юрий Лоза.
vk.com/nomoiplot

«Матом филигранно пользуются помоечные бомжи за гаражом», — сказал Лоза. Он также предложил выделить специальные места с ограничением по возрасту, в которых можно употреблять нецензурную лексику.

«Введите возрастной ценз на концерты, где можно материться, стоять голым на сцене, испражняться!», — заключил Лоза.

Напомним, депутат Госдумы РФ Виталий Милонов резко отозвался о матерном творчестве лидера «Ленинграда», назвав его «матерящимся быдлом» и «отрыжкой пивняка». В ответ Шнуров сочинил про него стихотворение, где назвал Милонова «парламентарием от рая».

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