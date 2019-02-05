Замерзающие сибиряки запустили в соцсетях веселый флешмоб #дубакчеллендж

В Сибири установились сильные морозы. На Алтае объявили штормовое предупреждение, синоптики обещают похолодание до -45 градусов. А в Восточной Сибири ожидается, что температура воздуха опустится ниже -50. Однако сибиряки не унывают и начали веселый морозный флешмоб #дубакчеллендж .

Сильный холод позволяет «выпускать ледяного джинна» — плескать из кружки кипяток, брызги которого моментально застывают. Эту красоту и фотографируют или снимают на видео замерзающие жители Сибири, чтобы поделиться кадрами в соцсетях.

Тем временем Гидрометцентр рассказывает о погоде в Сибири на ближайшее время.

Так с 5 по 8 февраля в Алтайском крае, Омской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, будет аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 и более, сильный мороз (температура до -40 и ниже).

5−6 февраля в Иркутской области аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 8−14 градусов, в Иркутске сильный мороз (температура −45…−40, местами до -53).

5−8 февраля в центральных районах, 5−6 февраля в южных районах Красноярского края сильный мороз (температура −45…−40, в центральных районах до -50); в Красноярске аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 12−18.