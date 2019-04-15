«Запрещенный» в СССР клип Пугачевой выложили в сеть

Ролик снят в Сочи в 1984 году. После премьеры на Ленинградском телевидении его якобы запретили к дальнейшему эфиру как слишком вольный. Руководству не пришлось по душе положение тела певицы, лежащей на спине.
По сюжету Пугачева в песцовой шубе едет на санях и переворачивается на спину, а после и вовсе падает.
По другой версии, через некоторое время видео вернули в эфир. На самом деле ролик уже был в сети, но в плохом качестве.
15 апреля Алле Пугачевой исполняется 70 лет.
Ранее RT сообщил, что песня «Миллион алых роз» признана самой популярной в творчестве певицы. В опросе приняли участие 2,4 тыс. россиян.