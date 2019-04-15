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«Запрещенный» в СССР клип Пугачевой выложили в сеть

Гостелерадиофонд России опубликовал на YouTube клип на песню «Айсберг» в исполнении Аллы Пугачевой. По одной версии, видео было запрещено в Советском Союзе из-за излишней вольности, пишет «Российская газета».

Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Олег Влади в youtube.com

Ролик снят в Сочи в 1984 году. После премьеры на Ленинградском телевидении его якобы запретили к дальнейшему эфиру как слишком вольный. Руководству не пришлось по душе положение тела певицы, лежащей на спине.

По сюжету Пугачева в песцовой шубе едет на санях и переворачивается на спину, а после и вовсе падает.

По другой версии, через некоторое время видео вернули в эфир. На самом деле ролик уже был в сети, но в плохом качестве.

15 апреля Алле Пугачевой исполняется 70 лет.

Ранее RT сообщил, что песня «Миллион алых роз» признана самой популярной в творчестве певицы. В опросе приняли участие 2,4 тыс. россиян.

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