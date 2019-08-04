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Горячая энергетика от MARUV покорила зрителей в развлекательном комплексе Altai Palace

3 августа Анна Корсун (сценический псевдоним — Maruv) выступила в развлекательном комплексе Altai Palace.

Maruv.
Maruv.
www.instagram.com/maruvofficial

Мнения посмотревших шоу в развлекательном центре — единогласны.

«Супер», «Крутой концерт», — высказывают отзывы комментаторы.

Maruv — украинская певица. Она в 2019 году должна была поехать на «Евровидение» от Украины, но этого не произошло. Это коллектив, который своей энергетикой удивляет не только в клипах, но и на каждом живом выступлении.

MARUV уже была в этом сезоне в Алтайском крае — в конце июля она со своей группой выступала на «Причале 22» в Яровом.

Не так давно Maruv выступила на фестивале Вайкуле в Юрмале.

Выступление украинской артистки вызвало бурные овации у публики. Не осталась в стороне и Алла Пугачева, которая присутствовала на фестивале в качестве почетного гостя. Пугачева встретила выступление Maruv криками «Браво!» и громкими аплодисментами. Примадонна осталась в восторге от впечатляющего вокала и пластики артистки.

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