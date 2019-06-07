Жена Бари Алибасова намерена подать в суд на производителя чистящего средства

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, жена Бари Алибасова, собирается привлечь к суду производителя средства для очистки труб «Крот», которым отравился ее супруг. Об этом сообщает ТАСС.

«Цель — заставить производителя изменить упаковку и, таким образом, спасти жизни людей, особенно детей и граждан, страдающих проблемами со зрением», — прокомментировал идею иска PR-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

Ранее сообщалось, что Алибасову предстоит трахеостомия. Это такая операция, в ходе которой в трахею больного вводят специальную трубку, обеспечивающую поступление воздуха в дыхательные пути, пишет Газета.Ru.

71-летний Алибасов попал в отделение токсикореанимации НИИ им. Н. В. Склифосовского после того, как выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с соком, пишет znak.com. Врачи оценивают его состояние как тяжелое и предполагают, что процесс лечения займет как минимум месяц.

Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер Бари Алибасов известен как основатель и руководитель групп «На-На» и «Интеграл».