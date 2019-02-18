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18 февраля
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Татьяна Навка показала горнолыжный наряд и сравнила трассы Сочи и Европы

Татьяна Навка отправилась на выходные покорять горнолыжные трассы Сочи, о чем сообщила в Instagram. В одном из своих постов из Красной поляны жена Дмитрия Пескова похвалила сочинский зимний курорт и нашла, что он начал подтягиваться к западным.

Татьяна Навка на горнолыжном курорте в Сочи.
Татьяна Навка на горнолыжном курорте в Сочи.
www.instagram.com/tatiana_navka/

Навка написала, что ее переполняет чувство гордости от наших горнолыжных курортов:

Я катаюсь на лыжах с 16 лет, была в разных уголках мира, видела разные трассы, но так потрясающе осознавать, что у нас в стране есть такие чудесные курорты, разнообразные супер склоны с потрясающими подъемниками, кабинками и отличной инфраструктурой!

Фигуристка заметила, что «можно критиковать или сравнивать, что где-то в Европе лучше, но не забывайте, что там горнолыжные курорты существуют с начала ХХ века, а у нас в Сочи активно развиваться они стали только лет пять назад».

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