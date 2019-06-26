Женственное фото Билли Айлиш вызвало в сети ожесточенные споры о ее сексуальности

Фотография 17-летней американской певицы Билли Айлиш, на которой видна грудь девушки, вызвало ажиотаж в интернете. Часть пользователей пишет сальные комментарии о ее внешности, а часть, напротив, защищает певицу от неприличных высказываний.

Билли Айлиш обычно носит мешковатую, объемную одежду, пишет medialeaks.ru. Однажды она призналась, что так защищает себя от критики фигуры.

Но недавно, когда певица расстегнула кофту на жаре, ее сфотографировали и опубликовали это фото. При этом пользователь, опубликовавший фотографию, назвал Билли Айлиш «сочной», уточняет lime.apostrophe.ua.

После этого часть пользователей начала обсуждать сексуальность певицы. Другие фанаты возмутились таким поведением в отношении 17-летней девушки и встали на ее защиту.