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Женственное фото Билли Айлиш вызвало в сети ожесточенные споры о ее сексуальности

Фотография 17-летней американской певицы Билли Айлиш, на которой видна грудь девушки, вызвало ажиотаж в интернете. Часть пользователей пишет сальные комментарии о ее внешности, а часть, напротив, защищает певицу от неприличных высказываний.

Билли Айлиш
Билли Айлиш
www.instagram.com/billieeilish/

Билли Айлиш обычно носит мешковатую, объемную одежду, пишет medialeaks.ru. Однажды она призналась, что так защищает себя от критики фигуры.

Но недавно, когда певица расстегнула кофту на жаре, ее сфотографировали и опубликовали это фото. При этом пользователь, опубликовавший фотографию, назвал Билли Айлиш «сочной», уточняет lime.apostrophe.ua.

После этого часть пользователей начала обсуждать сексуальность певицы. Другие фанаты возмутились таким поведением в отношении 17-летней девушки и встали на ее защиту.

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