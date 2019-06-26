Женственное фото Билли Айлиш вызвало в сети ожесточенные споры о ее сексуальности

Билли Айлиш обычно носит мешковатую, объемную одежду, пишет medialeaks.ru. Однажды она призналась, что так защищает себя от критики фигуры.
Но недавно, когда певица расстегнула кофту на жаре, ее сфотографировали и опубликовали это фото. При этом пользователь, опубликовавший фотографию, назвал Билли Айлиш «сочной», уточняет lime.apostrophe.ua.
Man... pic.twitter.com/68TWMkgOkx— k (@PogbaEscobar) 23 июня 2019 г.
После этого часть пользователей начала обсуждать сексуальность певицы. Другие фанаты возмутились таким поведением в отношении 17-летней девушки и встали на ее защиту.
билли айлиш, девочка 17 лет: носит мешковатую одежду чтобы избежать сексуализации и неоднократно говорит об этом— хеледа | обниму интровертов в депрессии (@universesgeek) 23 июня 2019 г.
взрослые мужики: нашли и распространили фотку где из-за жары билли расстегнула куртку и где видно что у нее грудь не нулевого размера
взрослые мужики: гыгыгыгы THICK