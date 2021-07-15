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Новосибирец в костюме смерти начал проповедовать против вакцинации

Новосибирец Иван Фролов в костюме смерти спустился в метро и начал проповедовать против вакцинации, сообщил Mash Siberia.

Смерть с косой.
Смерть с косой.
unsplash.com

Нарядившись в черный балахон, прихватив с собой бутафорскую косу и плакат, мужчина пытался донести до новосибирцев свою личную позицию.

Надпись на плакате гласит: «Уколись! Я тебя жду».

В феврале в Новосибирске блогер Иван Фролов стал судиться с «М-Видео» из-за чайника. Ему не продали товар из-за спущенной на подбородок маски. Уже в здании суда вновь возник масочный конфликт, и блогер обещал в следующий раз явиться в костюме судьи. Мантия у него есть, говорил Фролов «Прецеденту».

Несмотря на то, что на видео со «смертельным проповедником» не видно лица, но учитывая страсть к переодеваниям, не исключено, что это один и тот же человек.

В Новосибирске 14 июля установился новый антирекорд по заболевшим: +198 новых случаев.

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