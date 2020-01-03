Житель Шотландии сфотографировал на реке гигантские «ледяные блины»

Питер Маккинни, шотландский егерь, увидел на реке в Дюннаре необычные ледяные круги, которые похожи на большие блины или тарелки, пишет pogoda.mail.ru.

Чтобы продемонстрировать размер кругов, мужчина поставил на один из них банку с газировкой. Егерь отмечает, что заметил на реке не меньше 30 «ледяных блинов», которые блестели на солнце, сообщает Daily Mail.

Маккинни рассказал, что и раньше видел подобные «блины», однако такие огромные заметил впервые.

По информации метеорологов, ледяные круги образуются на реках или ручьях во время резкого похолодания, когда пена над циркулирующим потоком воды быстро замерзает.

Напомним, в 2017 году удивительный лед в форме блинов сфотографировали на Алтае.

Лед подобной формы называют блинчатым. В природе такое явление встречается редко. Размер блинов может колебаться от 30 сантиметров до 3 метров в диаметре. Толщина может достигнуть 10 сантиметров.