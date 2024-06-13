Жителей Алтайского края предупредили о возможной встрече с медведем

На границе Третьяковского и Змеиногорского районов гуляют два хищника

Инспекторы Тигирекского заповедника встретили двух бурых медведей. Они предупреждают, два хищника разгуливают в охотничьих угодьях на границе Третьяковского и Змеиногорского районов.

«Скорее всего, спаслись только благодаря лошади. Она почувствовала неладное и поспешила уйти подальше. Первый медведь охранял свою территорию или добычу, второй напугался, поэтому решил атаковать», — сообщили работники заповедника (цитата по «Вести Алтай»).

Дело в том, что пик активности медведей приходится на первые два месяца лета. Дикие бедолаги активно занимаются поисками еды и нередко выходят к людям. Сотрудники «Тигирека» захотели урегулировать вопрос о численности бурого медведя и обратились в минприроды края.

Другая пара медведей была замечена в Красноярском крае, город Игарка. По факту сообщения в МВД региона организовали проверку.

Елизавета Лемешкина

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