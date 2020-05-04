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Жительница Заринска негодует из-за туалетной ямы, испускающей вонь в центре города

В Заринске порывом ветра (предположительно) еще 23 апреля повалило уличный туалет. Местная жительница возмутилась, что никто не спешит поставить конструкцию на место, а из обнаженной под ней ямы исходит страшная вонь. Об этом горожанка рассказала журналистам газеты «Наш город Заринск».

Перевернутый туалет в Заринске.
Перевернутый туалет в Заринске.
https://vk.com/gazetazar

Женщина говорит, что туалет находится почти в центре города у мясной лавки, на территории ресторана.

«У меня такое возмущение от ежедневного созерцания на вот такую картину. Еще 23 апреля, сильным ветром или еще как — то снесло действующий туалет. И он до сих пор лежит всеми своими „подробностями“ к нам. И из открытой ямы стоит вонь», — возмущается горожанка.

В Алтайском крае 4 мая объявили штормовое предупреждение: синоптики прогнозируют сильный ветер. Не исключено, что отдельно стоящая конструкция еще не раз окажется на боку.

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