Жительница Заринска негодует из-за туалетной ямы, испускающей вонь в центре города

Женщина говорит, что туалет находится почти в центре города у мясной лавки, на территории ресторана.

«У меня такое возмущение от ежедневного созерцания на вот такую картину. Еще 23 апреля, сильным ветром или еще как — то снесло действующий туалет. И он до сих пор лежит всеми своими „подробностями“ к нам. И из открытой ямы стоит вонь», — возмущается горожанка.