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Знаменитый актер из «Однажды в Голливуде» рассказал, как победил алкоголизм

Знаменитый американский актер и кинопродюсер Брэд Питт, недавно блестяще сыгравший роль дублера кинозвезды в фирме «Однажды в Голливуде», признался поклонникам, что смог преодолеть алкоголизм благодаря поддержке своего друга, коллеги и тезки Брэдли Купера.

Брэд Питт (слева) и Брэдли Купер.
Брэд Питт (слева) и Брэдли Купер.
Instagram bradleycooper__original

Оказалось, красавчик Питт так переживал из-за развода с несравненной Анжелиной Джоли, что ушел в запой. Но, слова богу, есть друзья.

«Я стал трезвым благодаря этому парню, и с тех пор каждый мой день стал счастливее» , — сказал Брэд Питт во время получения премии от Национального совета кинокритиков США.

Питт вышел на сцену. И там ему с широкой улыбкой вручил награду Купер, расказывает SMI24.ru. Актеры крепко обнялись, похлопали друг друга по плечу. Брэд сказал, что их дружба — не показуха. Когда из-за развода с Джоли он ушел в запой, Брэдли помог ему бросить пить.

В конце концов Питт восторженно отозвался о человеческих качествах Купера и поблагодарил его за поддержку. Всем бы таких друзей, правда же?

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