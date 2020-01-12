Знаменитый Брэд Питт рассказал, как уходил в запои из-за развода

Знаменитый американский актер и кинопродюсер Брэд Питт, недавно блестяще сыгравший роль дублера кинозвезды в фирме «Однажды в Голливуде», признался поклонникам, что смог преодолеть алкоголизм благодаря поддержке своего друга, коллеги и тезки Брэдли Купера.

Оказалось, красавчик Питт так переживал из-за развода с несравненной Анжелиной Джоли, что ушел в запой. Но, слова богу, есть друзья.

«Я стал трезвым благодаря этому парню, и с тех пор каждый мой день стал счастливее» , — сказал Брэд Питт во время получения премии от Национального совета кинокритиков США.

Питт вышел на сцену. И там ему с широкой улыбкой вручил награду Купер, расказывает SMI24.ru. Актеры крепко обнялись, похлопали друг друга по плечу. Брэд сказал, что их дружба — не показуха. Когда из-за развода с Джоли он ушел в запой, Брэдли помог ему бросить пить.

В конце концов Питт восторженно отозвался о человеческих качествах Купера и поблагодарил его за поддержку. Всем бы таких друзей, правда же?