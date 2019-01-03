Зонд НАСА передал первые фотографии с «края света»

Астероид расположен в поясе Койпера — третьем слое Солнечной системы после пояса внутренних планет и пояса внешних газовых гигантов. Его обнаружили четыре года назад.
Он известен под названием Ultima Thule («Край света»). По фотографиям видно, что астероид состоит из двух соединенных друг с другом частей и похож на снеговика.
Глава проекта НАСА Алан Стерн рассказал, что Ultima Thule равен по площади Вашингтону и почти не отражает света. То есть зонд искал астероид в кромешной тьме.
Полностью всю информацию от зонда ученые получат в течение ближайших 20 месяцев. «Новые горизонты» вылетел с Земли 12 лет назад.
Возможно, в пояс Койпера входят тысячи тел подобных Ultima Thule. Ученые рассчитывают, что их состояние послужит ключом к пониманию условий формирования Солнечной системы 4,6 миллиарда лет назад.
Энергии аппарату хватит до 2030 года. Возможно, ему удастся передать на Землю информацию о том, как он покинет Солнечную систему.