Зонд НАСА передал первые фотографии с «края света»

Агентство НАСА опубликовало первые фотографии межпланетного зонда «Новые горизонты», пишет «Сноб». Он пролетел мимо самого удаленного из известных людям объекта Солнечной системы — ледяного астероида (486958) 2014 MU69.

Астероид расположен в поясе Койпера — третьем слое Солнечной системы после пояса внутренних планет и пояса внешних газовых гигантов. Его обнаружили четыре года назад.

Он известен под названием Ultima Thule («Край света»). По фотографиям видно, что астероид состоит из двух соединенных друг с другом частей и похож на снеговика.

Глава проекта НАСА Алан Стерн рассказал, что Ultima Thule равен по площади Вашингтону и почти не отражает света. То есть зонд искал астероид в кромешной тьме.

Полностью всю информацию от зонда ученые получат в течение ближайших 20 месяцев. «Новые горизонты» вылетел с Земли 12 лет назад.

Возможно, в пояс Койпера входят тысячи тел подобных Ultima Thule. Ученые рассчитывают, что их состояние послужит ключом к пониманию условий формирования Солнечной системы 4,6 миллиарда лет назад.

Энергии аппарату хватит до 2030 года. Возможно, ему удастся передать на Землю информацию о том, как он покинет Солнечную систему.