Зрители переживают за здоровье пополневшего Бориса Корчевникова

Причиной таких перемен во внешности артиста могло быть лечение от серьезного заболевания, предполагают некоторые источники. Борис Корчевников боролся с опухолью мозга. Доброкачественное образование удалили еще в 2015 году.
«Я чисто случайно увидела его в рекламе и сразу поняла, что я вижу. А видим мы результат работы кортикостероидов. Сие „чудесное“ явление называется синдром Кушинга», — написала в Instagram одна из поклонниц ведущего.
В последнее время он не публикует фото со своим лицом.
Многие подписчики сошлись во мнении, что неэтично обсуждать человека, как бы он ни выглядел.