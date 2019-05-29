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29 мая
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Зрители переживают за здоровье пополневшего Бориса Корчевникова

Внешность 36-летнего телеведущего Бориса Корчевникова насторожила его поклонников в соцсетях. Как пишет metronews.ru, зрители его программы «Судьба человека» заметили, что в последних выпусках ведущий появляется заметно пополневшим. Сам он на эи комментарии никак не отреагировал.

Внешность Бориса Корчевникова насторожила зрителей.
Внешность Бориса Корчевникова насторожила зрителей.
Скришот видео Россия - 1

Причиной таких перемен во внешности артиста могло быть лечение от серьезного заболевания, предполагают некоторые источники. Борис Корчевников боролся с опухолью мозга. Доброкачественное образование удалили еще в 2015 году.

«Я чисто случайно увидела его в рекламе и сразу поняла, что я вижу. А видим мы результат работы кортикостероидов. Сие „чудесное“ явление называется синдром Кушинга», — написала в Instagram одна из поклонниц ведущего.

В последнее время он не публикует фото со своим лицом.

Многие подписчики сошлись во мнении, что неэтично обсуждать человека, как бы он ни выглядел.

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