Зрители переживают за здоровье пополневшего Бориса Корчевникова

Внешность 36-летнего телеведущего Бориса Корчевникова насторожила его поклонников в соцсетях. Как пишет metronews.ru, зрители его программы «Судьба человека» заметили, что в последних выпусках ведущий появляется заметно пополневшим. Сам он на эи комментарии никак не отреагировал.

Причиной таких перемен во внешности артиста могло быть лечение от серьезного заболевания, предполагают некоторые источники. Борис Корчевников боролся с опухолью мозга. Доброкачественное образование удалили еще в 2015 году.

«Я чисто случайно увидела его в рекламе и сразу поняла, что я вижу. А видим мы результат работы кортикостероидов. Сие „чудесное“ явление называется синдром Кушинга», — написала в Instagram одна из поклонниц ведущего.

В последнее время он не публикует фото со своим лицом.

Многие подписчики сошлись во мнении, что неэтично обсуждать человека, как бы он ни выглядел.