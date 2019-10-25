Звезда «Битвы экстрасенсов» показала обнаженное фото и раскрыла тайну своего пола

Победительница 15-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Джулия Ванг в Instagram показала фото в подтверждение того, что она мужчина.

Художница и модель Джулия Ванг завела новую страницу в Intagram от имени Томаса Уинзора и официально объявила себя мужчиной. На аккаунт подписалось уже около 340 тысяч человек.

Раньше она говорила, что является генетическим мужчиной, который страдает синдромом Морриса. Это врождённое эндокринное нарушение полового развития, вызванное мутацией гена, отвечающего за андрогеновый рецептор.

Синдром Морисса, или синдром нечувствительности к андрогенам (мужским половым гормонам), у генетических мужчин (с Y-хромосомой) проявляется в нарушении полового развития.

Томас Уинзор заявил, что никогда и не был женщиной, и пригрозил судом всем, кто распускает слухи о смене пола.