Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 октября 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Лайт

Звезда «Битвы экстрасенсов» показала обнаженное фото и раскрыла тайну своего пола

Победительница 15-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Джулия Ванг в Instagram показала фото в подтверждение того, что она мужчина.

Мужчина у окна.
Мужчина у окна.
СС0

Художница и модель Джулия Ванг завела новую страницу в Intagram от имени Томаса Уинзора и официально объявила себя мужчиной. На аккаунт подписалось уже около 340 тысяч человек.

Раньше она говорила, что является генетическим мужчиной, который страдает синдромом Морриса. Это врождённое эндокринное нарушение полового развития, вызванное мутацией гена, отвечающего за андрогеновый рецептор.

Синдром Морисса, или синдром нечувствительности к андрогенам (мужским половым гормонам), у генетических мужчин (с Y-хромосомой) проявляется в нарушении полового развития.

Томас Уинзор заявил, что никогда и не был женщиной, и пригрозил судом всем, кто распускает слухи о смене пола.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость