Звезда Comedy Woman резко похудела и стала похожа на Маколея Калкина

41-летняя Наталья Еприкян, известная как Андреевна, удивила как фанатов, так и друзей неожиданными переменами в имидже. Звезда Comedy Woman резко похудела и стала похожа на юношу.

Сходство артистки с подростком подчеркнул образ, который Наталья выбрала для субботнего вечера. Она была приглашена на мальчишник, куда отправилась в наряде, стилизованном под мужскую моду.

Еприкян действительно теперь сложно узнать. У поклонников внешний вид Натальи вызвал разные ассоциации: кто-то сравнивает ее с Маколеем Калкиным, другие говорят, что она похожа на Гарри Поттера.

У поклонников в основном на ум фанатов приходили имена представителей сильного пола. А было несколько человек, кто подумал, что Наталья показала не себя, а своего младшего брата или друга.

«Вас не узнать», «Не узнала, богатой будете», «За своего сойдете», «Сначала подумала, что это пацан, а оказалась, что нет, «Пропала женственность совсем, грустно», — пишут Наталье подписчики.

А ведь еще летом в светских кругах шептались о том, что Еприкян якобы ждет первенца. Сообщалось тогда, что фигура Натальи заметно округлилась, особенно в районе талии.