Звезда «Интернов» после стройки стал работать официантом в Лондоне

Актер Дмитрий Шаракоис уехал жить в Лондон в 2019 году. Артист работал на стройке, после чего устроился официантом в ресторан ZIMA, пишет Starhit .

Исполнитель роли Бориса Левина в сериале «Интерны» ранее выступал в Театре на Малой Бронной и в Театре Маяковского.

Звезда сериала ушел из проекта на третьем сезоне. В 2014-м он сыграл Шурика в ремейке «Кавказской пленницы», пишет Lenta.ru. Отмечается, что артист периодически возвращается в Москву на заработки, проходит кастинги и играет в спектаклях, однако свое будущее связывает с жизнью в Европе.

А звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало уже месяц печет хачапури и продает их на главной площади финского села. Артист потерял работу из-за пандемии коронавируса, все съемки были отменены.