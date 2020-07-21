Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 июля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Лайт

Звезда «Интернов» после стройки стал работать официантом в Лондоне

Актер Дмитрий Шаракоис уехал жить в Лондон в 2019 году. Артист работал на стройке, после чего устроился официантом в ресторан ZIMA, пишет Starhit.

Улица Лондона.
Улица Лондона.
pixabay.com

Исполнитель роли Бориса Левина в сериале «Интерны» ранее выступал в Театре на Малой Бронной и в Театре Маяковского.

Звезда сериала ушел из проекта на третьем сезоне. В 2014-м он сыграл Шурика в ремейке «Кавказской пленницы», пишет Lenta.ru. Отмечается, что артист периодически возвращается в Москву на заработки, проходит кастинги и играет в спектаклях, однако свое будущее связывает с жизнью в Европе.

А звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало уже месяц печет хачапури и продает их на главной площади финского села. Артист потерял работу из-за пандемии коронавируса, все съемки были отменены.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость