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5 февраля -6°C

Звезда «Реальных пацанов» записала видео из Барнаула

Актриса, звезда шоу Comedy Woman и сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив записала видео из Барнаула. Ролик она опубликовала в Instagram.

Марина Федункив.
Марина Федункив.
Скриншот видео https://www.instagram.com/marina_phedunkiv/

В Алтайский край артистки приехали со своим спектаклем «Подыскиваю жену. Недорого». Постановку уже отыграли в рубцовском драмтеатре.

В небольшом ролике коллега по цеху Татьяна Морозова просит дать капли для глаз, а ее подруга предлагает пузырек с «хорошим японским средством». Оказывается, что Федункив перепутала лекарство с жидкостью для снятия лака.

«Никогда не мешайте пиво с водкой и косметичку с аптечкой», — подписала видео актриса.

Некоторые подписчики, кстати, не сразу поняли, что это шутка.

В комментариях на вопрос, как артистов встретил Рубцовск, Федункив ответила: «Отлично!».

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