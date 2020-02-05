Звезда «Реальных пацанов» записала видео из Барнаула

Актриса, звезда шоу Comedy Woman и сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив записала видео из Барнаула. Ролик она опубликовала в Instagram.

В Алтайский край артистки приехали со своим спектаклем «Подыскиваю жену. Недорого». Постановку уже отыграли в рубцовском драмтеатре.

В небольшом ролике коллега по цеху Татьяна Морозова просит дать капли для глаз, а ее подруга предлагает пузырек с «хорошим японским средством». Оказывается, что Федункив перепутала лекарство с жидкостью для снятия лака.

«Никогда не мешайте пиво с водкой и косметичку с аптечкой», — подписала видео актриса.

Некоторые подписчики, кстати, не сразу поняли, что это шутка.

В комментариях на вопрос, как артистов встретил Рубцовск, Федункив ответила: «Отлично!».