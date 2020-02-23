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Звезда сериала «Универ» призналась, почему хотела бы уехать из России

Звезда сериала «Универ» актриса Настасья Самбурская заявила, что мечтает уехать из России. Но не совсем. «Знаешь, какая у меня мечта? Уехать из России на полгода и не заниматься никаким видом творческой деятельности. Пусть сбудется», — заявила она в своем Instagram.

Настасья Самбурская.
Настасья Самбурская.
@ samburskaya

Надо сказать, что охота к перемене мест у актрисы появилась не из-за антипатии к стране и уже тем более — не из-за каких-то там политических разногласий с ее курсом. Как она объяснила, виной тому — собачий холод в России. И она хотела бы уезжать на полгодика в теплые страны.

Как обычно, нашлись люди, которые осмеяли ее планы — что, дескать, девушка, возьмете деньги у богатенького Буратины?

Самбурская за словом в карман лезть не стала и автора, можно сказать, отбрила — в том смысле, что жить за чей-то счет она не собирается. Надо будет — заработает.

Денег можно впрок заработать, без Буратины. Не нервничай. Это тебе нужно лечить мозги и избавляться от стереотипа, что не все женщины живут за чей-то счёт. Да и вообще ты так размылся, как-будто тебе нужно было оплачивать мои свободные полгода, — сказала актриса.

Вообще, девушки многие ее подписчики поддержали. Во-первых, они сказали, что такую красотку можно было бы и содержать, ничего страшного в этом нет. Во-вторых, автор слов про богатенького Буратину просто не вполне умен.

Настастья сказала, что как только выберет место, тут же там и окажется.

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