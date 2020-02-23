Звезда сериала «Универ» призналась, почему хотела бы уехать из России

Надо сказать, что охота к перемене мест у актрисы появилась не из-за антипатии к стране и уже тем более — не из-за каких-то там политических разногласий с ее курсом. Как она объяснила, виной тому — собачий холод в России. И она хотела бы уезжать на полгодика в теплые страны.
Как обычно, нашлись люди, которые осмеяли ее планы — что, дескать, девушка, возьмете деньги у богатенького Буратины?
Самбурская за словом в карман лезть не стала и автора, можно сказать, отбрила — в том смысле, что жить за чей-то счет она не собирается. Надо будет — заработает.
Денег можно впрок заработать, без Буратины. Не нервничай. Это тебе нужно лечить мозги и избавляться от стереотипа, что не все женщины живут за чей-то счёт. Да и вообще ты так размылся, как-будто тебе нужно было оплачивать мои свободные полгода, — сказала актриса.
Вообще, девушки многие ее подписчики поддержали. Во-первых, они сказали, что такую красотку можно было бы и содержать, ничего страшного в этом нет. Во-вторых, автор слов про богатенького Буратину просто не вполне умен.
Настастья сказала, что как только выберет место, тут же там и окажется.