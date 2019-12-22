Звезда шансона перестаралась и стала двойником Верки Сердючки

Звезда шансона Любовь Успенская надела сверкающее мини-платье и тюрбан ему в тон и поделилась фото с подписчиками.

«Вчера была на съемках в новом образе. Как вам? Для того, чтобы правильно завязать тюрбан, приезжал отдельный стилист», — похвасталась 65-летняя Любовь Успенская.

Однако многим показалось, что артистка стала похожей на Верку Сердючку <творческий псевдоним Андрея Данилко>, пишет mail.ru.

«Перебор», «Сердючка», «На Сердючку похожа. Извините, конечно», «Любимая певица, но с тюрбаном не очень, с укладкой лучше», «Умора», — пишут в комментариях.

Не так давно Алсу что-то сделала с образом (или пластикой) и стала вылитой копией юмористки Елены Воробей. Многие предполагают, что звезды российского шоу-бизнеса посещают одного и того же пластического хирурга — поэтому так похожи друг на друга. Правда, с Сердючкой эта версия не проходит.