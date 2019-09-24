Звезда ТНТ будет вести на Первом канале комедийный аналог «Голоса»

Новый проект будет отличаться профессиональной подготовкой.
«Никаких профессиональных исполнителей и выпускников музыкальных школ, главное условие для участия — отсутствие слуха и голоса при непреодолимом желании петь на публике», — приводит «Интерфакс» сообщение дирекции общественных связей телеканала.
Победителем по итогам зрительского голосования станет тот, кто «причинит минимальный вред окружающим».
Ведущим проекта станет юморист, резидент и продюсер телевизионных проектов от Comedy Club Гарик Мартиросян, пишет ura.ru. Премьера состоится 6 октября.