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Звезда ТНТ будет вести на Первом канале комедийный аналог «Голоса»

«Первый канал» анонсировал запуск нового музыкального шоу «Щас спою», которое станет комедийным аналогом «Голоса».

Микрофон.
Микрофон.
Открытые источники в интернете.

Новый проект будет отличаться профессиональной подготовкой.

«Никаких профессиональных исполнителей и выпускников музыкальных школ, главное условие для участия — отсутствие слуха и голоса при непреодолимом желании петь на публике», — приводит «Интерфакс» сообщение дирекции общественных связей телеканала.

Победителем по итогам зрительского голосования станет тот, кто «причинит минимальный вред окружающим».

Ведущим проекта станет юморист, резидент и продюсер телевизионных проектов от Comedy Club Гарик Мартиросян, пишет ura.ru. Премьера состоится 6 октября.

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