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Звезды гостят в Белокурихе. Газманов попробовал сосиски, а Кабо снялась на Церковке

Родион Газманов, Ольга Кабо, Тамара Глоба и еще несколько популярных звезд приехали в Белокуриху на фестиваль детского кино «Хрустальные ключи». На страницах их соцсетей появились фото и видео с впечатлениями об Алтае.

Ольга Кабо на Алтае.
Ольга Кабо на Алтае.
https://www.instagram.com/kabo_olga/

Больше всего видов Белокурихи запостил Родион Газманов. Он прогулялся по городу, продегустировал кухню местного ресторана (салат из утки и сосиски ему не очень понравились), съездил на экскурсию в музей, передал «алтайский рябиновый привет» подписчикам.

По словам певца, на курорте «воздух свежий, люди замечательные», но единственная проблема в том, что после 12 ночи уже нигде не достать еды, так как все закрыто.

Также впечатлениями в Instagram поделилась актриса, президент фестиваля Ольга Кабо. Она устроила фотосессию с птицами на Церковке.

Астролог Тамара Глоба тоже не удержалась и сделала фото на фоне алтайского осеннего пейзажа.

«Здравствуйте, батюшка-Алтай и матушка-Белокуриха, шесть братьев и четыре сёстры! Поклон вам и благодарение за природные дары ваши человечеству», — поприветствовала Алтайский край астролог.

Творческие встречи с Ольгой Кабо, Тамарой Глоба, актрисой и певицей Оксаной Сташенко, Родионом Газмановым, участником шоу «Голос» из Барнаула Романом Кошкаровым и другими проходят в санатории «Белокуриха».

Фестиваль будет идти до 18 ноября.

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