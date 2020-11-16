Звезды гостят в Белокурихе. Газманов попробовал сосиски, а Кабо снялась на Церковке

Больше всего видов Белокурихи запостил Родион Газманов. Он прогулялся по городу, продегустировал кухню местного ресторана (салат из утки и сосиски ему не очень понравились), съездил на экскурсию в музей, передал «алтайский рябиновый привет» подписчикам.
По словам певца, на курорте «воздух свежий, люди замечательные», но единственная проблема в том, что после 12 ночи уже нигде не достать еды, так как все закрыто.
Также впечатлениями в Instagram поделилась актриса, президент фестиваля Ольга Кабо. Она устроила фотосессию с птицами на Церковке.
Астролог Тамара Глоба тоже не удержалась и сделала фото на фоне алтайского осеннего пейзажа.
«Здравствуйте, батюшка-Алтай и матушка-Белокуриха, шесть братьев и четыре сёстры! Поклон вам и благодарение за природные дары ваши человечеству», — поприветствовала Алтайский край астролог.
Творческие встречи с Ольгой Кабо, Тамарой Глоба, актрисой и певицей Оксаной Сташенко, Родионом Газмановым, участником шоу «Голос» из Барнаула Романом Кошкаровым и другими проходят в санатории «Белокуриха».
Фестиваль будет идти до 18 ноября.