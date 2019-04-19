Навка, Медведева, смелый шпагат: в соцсетях постят фото с юбилейного концерта Примадонны

Юбилярша сменила юбку-шорты с откровенным разрезом на длинный монохромный наряд, а также примерила образ в стиле Кэрри Брэдшоу — с пышной юбкой и двумя хвостиками.

Во время исполнения композиции «Женщина, которая поет» на сцену Кремля вышли все члены семьи Пугачевой: муж Максим Галкин, старшая дочь Кристина Орбакайте, младшие дети Лиза и Гарри и внуки: Никита Пресняков, Дени Байсаров и Клава Земцова.

Также гостьей концерта стала скандально известная балерина Анастасия Волочкова, которая исполнила танцевальный номер и села на шпагат прямо во время шоу — ей не помешали ни тесный костюм, ни высокие каблуки.

Бывший супруг Пугачевой Филипп Киркоров тоже пришел на концерт.

«Браво, Алла! Усталая, но счастливая! Спасибо за этот нереальный сегодняшний вечер, который ждала вся страна 10 лет! Голос, звучавший живьем два часа, покорял, влюблял, вдохновлял и завораживал нас! Спасибо, что ты есть! Спасибо, что ты с нами! Была, есть и будешь!», подписал фото Киркоров.

Среди звездных гостей также были замечены Татьяна Навка, ее подруга, певица Жасмин. На заднем плане фото, опубликованной артисткой, можно заметить и супругу премьер-министра — Светлану Медведеву, пишет mail.ru.

«Я сама, того не замечая, в этот вечер прожила с ней целую жизнь. Такую разную: веселую, счастливую, печальную, глубокую. И такую настоящую! Моментами подступали слёзы, моментами ком стоял в горле, моментами было так легко и весело, что счастливый смех разливался по залу. Мастерство и талант, а главное личность, которая царила на сцене, были великолепны!», — пишет Татьна Навка, описывая атмосферу на концерте.

Между тем некоторые зрители пожаловались на на плохой звук во время юбилейного концерта Пугачевой, сообщает Teleprogramma.pro со ссылкой на социальные сети. По словам зрителя Никита Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего.

«Алла обращалась со сцены к звукорежиссеру между куплетами песен: «Дай инструментал в мониторы, не слышу, что пою», «На сцене нет звука», — рассказал Ковтунов.

И добавил, что на входе в Кутафью башню со зрителями обращались по-хамски, пишет Газета.Ru. Стоимость билетов перевалила за 100 тыс. рублей. Телеведущая Ксения Собчак признавалась, что потратила на заветный билет аж 250 тыс. рублей. К началу концерта на весь Рунет оставался в продаже лишь один билет за 500 тыс. рублей, пишет «МК». Правда, неизвестно, купил ли его кто-нибудь.

15 апреля Народной артистке СССР Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. В честь этой даты в Большом Кремлевском дворце прошел впервые за 10 лет концерт певицы.

Если будет позволять здоровье, Пугачева поедет в тур. Осенью 2018 года было запланировано 20 городов для посещения, каких — не уточнялось.