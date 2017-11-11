Барнаул, Чуйский тракт, Колыма: как румыны пересекли Россию от края до края

Как румыны пересекли Россию от края до края. Фото : instagram.com/tworidepamir. Как румыны пересекли Россию от края до края. Фото : instagram.com/tworidepamir. Как румыны пересекли Россию от края до края. Фото : instagram.com/tworidepamir. Как румыны пересекли Россию от края до края. Фото : instagram.com/tworidepamir. Как румыны пересекли Россию от края до края. Фото : instagram.com/tworidepamir. Как румыны пересекли Россию от края до края. Фото : instagram.com/tworidepamir. Как румыны пересекли Россию от края до края. Фото : instagram.com/tworidepamir. Как румыны пересекли Россию от края до края. Фото : instagram.com/tworidepamir. Как румыны пересекли Россию от края до края. Фото : instagram.com/tworidepamir. Как румыны пересекли Россию от края до края. Фото : instagram.com/tworidepamir. Как румыны пересекли Россию от края до края. Фото : instagram.com/tworidepamir. Как румыны пересекли Россию от края до края. Фото : instagram.com/tworidepamir. Как румыны пересекли Россию от края до края. Фото : instagram.com/tworidepamir. Как румыны пересекли Россию от края до края. Фото : instagram.com/tworidepamir. Как румыны пересекли Россию от края до края. Фото : instagram.com/tworidepamir. Как румыны пересекли Россию от края до края. Фото : instagram.com/tworidepamir. Как румыны пересекли Россию от края до края. Фото : instagram.com/tworidepamir. Как румыны пересекли Россию от края до края. Фото : instagram.com/tworidepamir. Как румыны пересекли Россию от края до края. Фото : instagram.com/tworidepamir. Как румыны пересекли Россию от края до края. Фото : instagram.com/tworidepamir. Как румыны пересекли Россию от края до края. Фото : instagram.com/tworidepamir. Как румыны пересекли Россию от края до края. Фото : instagram.com/tworidepamir. Как румыны пересекли Россию от края до края. Фото : instagram.com/tworidepamir. Как румыны пересекли Россию от края до края. Фото : instagram.com/tworidepamir. Как румыны пересекли Россию от края до края. Фото : instagram.com/tworidepamir. Как румыны пересекли Россию от края до края. Фото : instagram.com/tworidepamir. Как румыны пересекли Россию от края до края. Фото : instagram.com/tworidepamir. Как румыны пересекли Россию от края до края. Фото : instagram.com/tworidepamir. Как румыны пересекли Россию от края до края. Фото : instagram.com/tworidepamir. Как румыны пересекли Россию от края до края. Фото : instagram.com/tworidepamir. Как румыны пересекли Россию от края до края. Фото : instagram.com/tworidepamir. Как румыны пересекли Россию от края до края. Фото : instagram.com/tworidepamir. Как румыны пересекли Россию от края до края. Фото : instagram.com/tworidepamir. Как румыны пересекли Россию от края до края. Фото : instagram.com/tworidepamir. Как румыны пересекли Россию от края до края. Фото : instagram.com/tworidepamir. Как румыны пересекли Россию от края до края. Фото : instagram.com/tworidepamir.

Мотоциклисты начали свое путешествие в Бухаресте. Оттуда они доехали до Москвы, пересели на поезд и отправили в другой конец России свои мотоциклы. Через 8 дней путешественники выдвинулись в Магадан по Дороге смерти/Дороге костей, побывали в самом холодном месте на земле — Оймяконе. После этого они двинулись на запад.

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Добравшись до Байкала, путешественники "завернули" Монголию. Там отец-экстремал случайно сломал ногу и ему пришлось экстренно вернуться на родину. Теодор же с найденным по пути приятелем выдвинулся по маршруту далее: по Чуйскому тракту до Барнаула, Далее в Казахстан и по Ближнему Востоку обратно в Бухарест.

В своем блоге Теодор поделился удручающими впечатлениями о трипе по Колымскому тракту:

"Ничего, кроме городов-призраков на всем пути нет. Область богата золотом и бриллиантами, но суровые условия жизни заставили людей покинуть эти места, бросив дома".

А под снимком, сделанным на Чуйском тракте, Теодор оставил воодушевляющую подпись:

"Сибирь — это не просто бесконечный участок земли с прекрасными видами. Это настоящий тест на выносливость для гонщика и и его машины. Когда все, что вам нужно в случае чрезвычайной ситуации, находится в тысячах километров, нужно спланировать каждый метр очень осторожно, чтобы избежать любых неприятностей. И это также часть удивительного чувства, которое испытываешь на дороге".

Оценили путешественники и идеальный асфальт на Чуйском тракте.

Больше вдохновляющих фото — в инстаграмме, посвященном путешествию отца и сына.