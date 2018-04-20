Большие и маленькие инженерные открытия

Великая интеграция

"Физика везде, — считает генеральный директор STEM-центра Алена Карамзина. — Мы учим детей понимать, как устроена Вселенная. При этом они не только пользуются готовыми решениями, но и создают что-то свое".

Для того чтобы понимать "как что-то работает", ребенок должен разбираться во множестве областей: в физике, механике, конструировании, электронике, алгебре, статистике, биологии, географии, химии и проч.

Преподаватели STEM-центра могут доходчиво объяснить, что такое, например, потенциальная и кинетическая энергия, даже самому маленькому ребенку.

Ученики в центре не сидят за партами весь день, как в школе, все уроки проходят интерактивно, в вопросно-ответной форме и рассказах об интересных фактах. Занятия проводятся два раза в неделю и длятся 1,5 часа.

Я — сам

Для того, чтобы ребенку было интересно, он до всего должен дойти сам. На уроках инженерии дети из обычной рейки создают функционирующие модели катапульты, башенного крана, разводного моста, имея под рукой базовый набор инструментов.

Это не конструктор, где даны готовые детали и пошаговые действия. Ребенок создает модель с нуля, он сам измеряет расстояния, пилит и собирает. Получается проект, сделанный своими руками, наглядно показывающий, как работают законы физики.

Ребята тестируют свои поделки, смотрят, у кого, например, катапульта дальше выстрелит резиновыми Angry Birds, и разбирают, почему.

Но и это еще не все. Свой проект ребенку предлагают публично защитить. Дети учатся искать плюсы в своей работе, доказывать свою правоту, отвечать на вопросы, словом — работать с аудиторией.

По ту сторону экрана

С инженерными знаниями ребята переходят на следующий уровень — на уроках программирования осваивают языки Scratch, Python, Java. Они учатся создавать игры, разрабатывать собственные компьютерные программы и совершенствовать ранее созданные.

"В Scratch все яркое и красивое, а Python — это белые буквы на черном фоне, с ним, конечно, сложнее, — говорит Алена Карамзина. — Самое главное: в возрасте 7-8 лет ребенка трудно научить работать на перспективу, ему хочется получить результат здесь и сейчас. У нас дети сразу видят то, что у них получилось, могут исправить или доработать".

Если кто-то заинтересован развиваться дальше в этом направлении, то STEM-центр организует интенсивы и разные дополнительные индивидуальные занятия.

Мой собственный робот

После школьных уроков дети задаются резонным вопросом "Ну и где мне эти ваши логарифмы пригодятся?" У STEMовцев такого вопроса не возникает, они точно знают, где будут полезны их умения и как их применить.

На занятиях по робототехнике ученики создают роботов на базе Lego Education и Arduino. Ребята изучают роботизированные механизмы от самых легких до самых сложных. При этом они могут использовать не только готовые варианты, но создавать своих уникальных роботов — подъемные краны, разводные мосты, проекты освещения улиц, различные технологии "умного дома".

Их роботы решают повседневные задачи не только в игровой комнате, но и в реальной жизни.

Конструктор фантазий

Зная инженерные законы и программирование, можно создать любого робота. А форму ему придают на курсах 3D-моделирования. Эти занятия предназначены для детей старше 12 лет. Ребята самостоятельно создают объемные изображения и распечатывают на 3D-принтере.

Распечатать можно любой конструктор, все ограничивается лишь фантазией, главное — знать точные размеры. Таким образом, каждый ребенок может создать своего робота, придать ему форму и функции какие только захочет и испытать его в "полевых условиях".

Все это проводится на базе программы Autodesk в увлекательной форме с интеллектуальными играми, квестами и глобальными задачами для расширения кругозора.

После каждого из курсов в STEM-центре проводят экскурсии на предприятия города, где трудятся инженеры и программисты. Дети могут увидеть, как работают настоящие профессионалы и какое будущее ждет их, если они продолжат заниматься технологиями и естественными науками.

Что такое STEM-центр?

Аббревиатура STEM-центра расшифровывается так: S – science (естественные науки), T – technology (технологии), E – engineering (инженерия), М – mathematics (математика). STEM-центр — это междисциплинарный, проектный и интеграционный подход.

Центр предлагает занятия для детей на целый год (9-12 месяцев в зависимости от возраста ребенка). Ребята последовательно переходят с одного направления на другое. Курс рассчитан на детей с 1 по 11 класс. Занятия проходят в группах до шести человек.

В STEM-центре есть бесплатное пробное занятие, которое позволит на практике понять все плюсы обучения. На базе инженерных классов дети смогут создать проекты и забрать их домой, как первые трофеи. Обязательна предварительная запись по телефону 57-37-17.

Летом в STEM-центре проведут трехнедельные интенсив-курсы:

с 4 по 24 июня

со 2 по 22 июля

с 6 по 26 августа.

Здесь будут преподавать программирование три раза в неделю по четыре часа; робототехнику три раза и два раза в неделю по четыре часа; инженерию два раза в неделю по четыре часа.

Контакты

Ул. Интернациональная 122 офис 601, Идеал-2 (остановка Сити центр)

Телефон (3852)57-37-17

Email: info@stem22.ru