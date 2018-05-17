Чего хотят дети: в ДЦ "Открытие" помогают взрослым понять своих малышей

Будьте внимательны

Для родителей, у которых возникли трудности с воспитанием детей, в ДЦ "Открытие" регулярно проводят тренинги и личные консультации.

Задача мамы и папы (впрочем, как и педагога) в воспитании — вовремя увидеть, чего на самом деле хочет ребёнок, и дать ему "инструмент" для достижения им своих целей и решения стоящих перед ним задач. Часто родители бывают слишком заняты и упускают момент, когда их малыш нуждается в помощи. Но ребёнок всё равно будет искать способ, получить эту помощь, потому что ему необходимо знать, как устроен этот мир. Отсюда возникают недопонимания, перерастающие в конфликты и серьезные проблемы.

"Если все делать вовремя и внимательно следить за желаниями ребенка, то его развитие проходит счастливо и весело для всей семьи. Если же вы что-то упустили, надо понять, где, и найти способ, исправить это", — говорит Наталья Петровна.

Наталья Башлыкова, руководитель детского центра "Открытие":

— Однажды мы с сестрой забирали её сына из детского сада. Воспитатель говорила, что мальчик вел себя не очень хорошо: то не хотел делать и это не хотел. Сестра стала спрашивать сына, почему он так себя вел. Я спросила у четырехлетнего малыша: "Скажи, а что ты хотел сделать?". Ребёнок тут же ответил: ему не дали взять свою игрушку из кабинки. Оказывается, всё просто! Важно учитывать, что хочет ребенок, а не только то, что хочет родитель или воспитатель.

На тренингах в ДЦ "Открытие" с родителями находят причины детских капризов и разбирают алгоритмы выхода из них, ищут корень проблем. Ещё одна из насущных проблем — это поступление ребёнка в школу.

Это бывает тяжело и трудноразрешимо как для ребёнка, так и для его родителей. Часто оказывается, что примерный в детском саду ребенок отказывается ходить в школу без видимых причин. Но причины всегда есть, и родители могут все исправить, уверена Наталья Петровна.

Одна большая семья

В центре "Открытие" есть детский сад полного дня. Он открыт по будням с 8.00 до 18.30. Его особенность и уникальность в том, что группа разновозрастная, здесь занимаются ребятишки от 1,5 до 5 лет.

"Мы — аналог большой семьи. Известно, что малыши учатся наблюдением, им нужен пример, — говорит Наталья Петровна. — Поэтому в многодетных семьях знают, что достаточно всему научить старших, а младшие будут перенимать их поведение. Мы используем эту особенность детского восприятия мира".

Кроме того, детям легко жить в разновозрастном коллективе, потому что нет межличностного соперничества, а возникающие конфликты легко разрешаются. Все понимают, что они уникальны: "Ваня хорош этим, Соня — тем, а я — вот этим".

В программе детского сада — самые разные игровые программы, направленные на интеллектуальное развитие (чтение и математика, развитие памяти, логики и мышления), развитие речи (логоритмика, развитие крупной и мелкой моторики) и творческих способностей (лепка, рисование, аппликации, танцевальные и музыкальные занятия).

Два педагога постоянно находятся рядом с ребятами и проводят самые разные занятия в мини-группах в зависимости от возраста детей.

Интересные занятия для всех

Кроме детского сада, в "Открытии" есть занятия по раннему развитию детей (от 9 мес. до 3 лет), для дошкольников - по подготовке к школе, школа выходного дня (комплекс развивающих занятий), логопедические занятия, для школьников — творческие мастерские и репетиторство по разным дисциплинам.

Контакты

Детский центр раннего развития "Открытие"

ул. Молодежная, 62Б

тел.: 99 33 22

www.open22.ru