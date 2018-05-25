Любишь бег и велоспорт? Участвуй в открытом чемпионате по дуатлону в Барнауле

Дуатлон — это вид спорта, состоящий из нескольких этапов. Первый этап - бег, потом велогонка по шоссе и снова бег. Смена этапов происходит в транзитной зоне, где каждому атлету отведено собственное место для хранения экипировки.
Для участников:
- Электронная система хронометража
- Вода на старте и финише
- Медаль каждому прошедшему дистанцию
- Интересные фото и видео отчеты
- Бесплатное питание
- "Цветочная церемония" - наградим за 4 и 5 места
Для зрителей и болельщиков:
- крутая спортивная атмосфера, азарт и отличное настроение
- мастер классы и спортивные состязания
- конкурсы и призы зрителям и победителям
- интересные фото и видео отчеты
- бесплатное питание
В соревнованиях может участвовать любой желающий с разным уровнем подготовки. Не хочешь соревноваться — приходи поболеть за спортсменов, участвуй в конкурсах и выигрывай подарки!
Все участники делятся на категории по полу, возрасту и квалификации.
Если вы в течение 2017 года занимали призовые места в соревнованиях по велогонке или бегу, вас ждет категория "Элита".
Результаты будут учитываться в командном и личном зачете. Составы эстафетных команд могут быть сформированы из участников любого возраста и пола.
- Элита мужчины – от 2000 г.р.
- Элита женщины– от 2000 г.р.
- Юниоры - 2003 – 2001 г.р.
- Мужчины 2000 - 1983 г.р.
- Мужчины 1982 - 1968 г.р.
- Мужчины 1967 и ранее гр.
- Женщины 2000 - 1983 г.р.
- Женщины 1982 - 1968 г.р.
- Женщины 1967 и ранее.
- Правильно выбрать велосипедные шины. Лучше, если они будут предназначены для езды по асфальту (слики или полуслики)
- Ширина покрышек должна быть не меньше 38 мм
- Заранее проверить исправность, чтобы избежать неприятностей во время гонки
- Проверить тросы тормозов и переключателя скоростей
- Отрегулировать высоту седла и руля
- Подобрать удобную форму: кроссовки, шорты для езды на велосипеде, шлем, перчатки
Если вам нужно питаться во время нашего старта, то рекомендуем специальные энергетические гели. Они дают возможность поддерживать высокую интенсивность бега на всей дистанции.
Во время беговой дистанции будет стандартная схема приема пищи и воды. Рассчитывайте ее количество, учитывая особенности своего организма.
Транзитная зона — важная часть соревнований по дуатлону. Это место, где участники после забега меняют беговую экипировку на велосипедную и после велозаезда наоборот, велосипедную - на беговую.
Время прохождения транзитных зон включается в общее время прохождения дистанции.
Чем выше скорость прохождения транзитных зон — тем больше шанс занять призовое место.
Правила прохождения транзитных зон очень простые, но важные: передвигаться по транзитной зоне можно любым способом (бегом, пешком, гуськом), главное — не на велосипеде!
- Если вы сели на велосипед, находясь в транзитной зоне, а не за ее пределами.
- Если вы заехали на велосипеде в транзитную зону.
- Если вы сняли шлем прежде, чем поставили велосипед на стойку в "транзитке"
- Если на выходе из "транзитки" вы забыли надеть шлем.
- Если во время прохождения велосипедной дистанции вы пересекли траекторию для бега.
Участники пройдут спринтерскую дистанцию: 5км бег - 20 км велосипед — 2,5 км бег. Подробная схема на карте.
- Первый беговой этап начнется на площади Советов. Далее - стадион на ул. Никитина - пл. Октября - пл. Советов. Бежим по внутреннему кругу (синяя линия на карте).
- Второй этап — велосипед 20 км. Ориентиры те же: площадь Советов, Никитина, Пл. Октября и снова пл. Советов. Повторяем этот маршрут 4 раза, но теперь едем по внешнему кругу (зеленая линия на карте).
- Второй беговой этап - 2,5 км. Из транзитной зоны до ул. Партизанской и потом Молодежной. Добегаем до финишной арки PULSE. Завершающий этап бежим по внутреннему кругу (красная линия на карте).
- участвовать лицам моложе 15 лет
- участвовать без медицинской справки
- участвовать без шлема.
- участвовать на шоссере (шоссейный велосипед)
- участвовать на велосипеде без тормозов (фиксы)
- пересекать стартовые ворота на велосипеде – вы всегда едете в объезд транзитной зоны
- нельзя сокращать трассу
- нельзя менять велосипед во время гонки
- нельзя передавать другим свой уникальный электронный чип хронометража.
- Сократить время прохождения транзитных зон — не тратить время на еду, а питаться по стандартной схеме.
- Метров за 200–300 до транзитной зоны перестаньте "вкручивать" и начинайте готовить мышцы ног к бегу: встряхните ногами, помассируйте бёдра и голени. За 10 метров до линии транзитной зоны перекиньте ногу через раму на удобную сторону. Перед входом в "транзитку" сделайте шаг на землю и вбегите в транзитку. Далее бегите до своего места в транзитной зоне и ставьте велосипед на стойку. Только после этого снимайте шлем.
- Личный зачет 250 руб. при оплате до соревнований (оплатить можно в любом магазине Pulse) и 350 руб. при оплате в день соревнований.
- Эстафетный зачет: 200 руб./один участник при оплате до соревнований (оплатить можно в любом магазине Pulse) и 300 руб./один участник при оплате в день соревнований.
Чемпионаты мира по дуатлону проводятся с 1990 года. Самый массовый дуатлон прошел 17 сентября 2005 года в Лондоне. На старт дистанции 10 км бега/20 км велогонки/5 км бега вышло около 2, 5 тысяч атлетов.
Первый чемпионат по дуатлону в Барнауле прошел 12 июня 2017 года. В нем приняли участие спортсмены из Барнаула и Алтайского края, Новосибирска, Кемерово, Томска.
Всю информацию о мероприятии можно посмотреть здесь >>
Зарегистрироваться на второй краевой чемпионат по дуатлону можно по ссылке >>
Посмотреть, как это было в прошлом году, можно здесь >> и здесь >>
Ознакомиться с положением
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Организаторы: Сеть магазинов для активных "Pulse" при поддержке комитета г.Барнаула по физической культуре и спорту. Дата проведения чемпионата 12 июня 2018года. Подробные условия читайте в Положении. Информация действительна на момент публикации. 18+