Любишь бег и велоспорт? Участвуй в открытом чемпионате по дуатлону в Барнауле

4. Категории участников

Все участники делятся на категории по полу, возрасту и квалификации.

Если вы в течение 2017 года занимали призовые места в соревнованиях по велогонке или бегу, вас ждет категория "Элита".

Результаты будут учитываться в командном и личном зачете. Составы эстафетных команд могут быть сформированы из участников любого возраста и пола.