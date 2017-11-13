"Репрессивный подход исключен". Новый главный налоговик рассказал, как ужесточит контроль в Алтайском крае

Краткое содержание

— Юрий Александрович, вы наверняка ознакомились с особенностями экономики региона, ее структурой, системой налогообложения. Обнаружили вы какие-то уникальные характеристики?

— Я до сих пор не сталкивался с таким количеством налогоплательщиков в сельском хозяйстве и сельхозпереработке. Да, в Бурятии, где я работал прежде, есть крупные хозяйства. Но такого масштаба, особенно в части развития переработки и взаимодействия этих предприятий с аграриями, в республике, конечно, нет.

Сейчас центральный аппарат ФНС проводит комплексную реформу контрольно-надзорной деятельности с упором на профилактику налоговых правонарушений. В том числе эта работа коснется перерабатывающей отрасли — запускается так называемый зерновой проект. Мы переходим от "вершков" к работе с "корешками".

Различий в том, как этот проект станет работать в Якутии, Алтайском крае или Калининграде, быть не должно.

Есть поговорка: "Лучше безобразно, но единообразно". Подход должен быть комплексным везде, чтобы у налогоплательщиков не было соблазна путем миграции в другой регион уйти от ответственности.

— Это коснется в первую очередь анализа возмещения НДС?

— Сложившаяся ранее бизнес-традиция, когда возможности администрирования НДС были довольно слабыми, показала, что все работают примерно по одной схеме: производство без НДС — компания-"прокладка" — компания-"помойка" — еще одна "прокладка" — возмещение НДС. Так делали все и везде. Но сейчас, после изменения законодательства и введения автоматизированной системы контроля (АСК) НДС, стало возможно после получения отчетности в масштабах всей страны видеть всю картину финансово-хозяйственных связей. Соответственно, фиксировать, где возникла проблема, и принимать меры.

Бизнес в прошлом году оказался к этому не слишком готов. Масштабы проблем, которые удалось выявить при своде этой информации, огромны. Стало очевидно, что репрессивный подход здесь исключен, потому что "под раздачу" попадут очень многие — это была сложившаяся финансовая составляющая делового оборота в России.

— Вы думаете, государство дало время бизнесу, чтобы тот принял правильные решения и отказался от незаконных схем?

— Можно сказать и так. Я считаю, что бизнес, который устойчиво стоит на ногах, склонен принимать решения в рамках этой парадигмы. Предприниматель понимает: сейчас, имея определенную рентабельность и сложившиеся хозяйственные связи, бизнес несет меньше издержек, если работает по правилам и платит налоги, чем допускает нарушения и потом по ним отвечает.

Переработчикам придется раскошелиться

— Аграрный сектор считается одним из самых серых с точки зрения налогообложения. Какие шаги будут предприниматься по выводу его из тени?

— Конкретного счета у этой проблемы нет. Однако известны две цифры. По оценке центрального аппарата ФНС, бюджет теряет около 100 млрд рублей в год от схем минимизации НДС в сфере внутреннего зернового рынка. Мы проанализировали ситуацию в Алтайском крае — в разрезе крупных предприятий–потребителей зерна. Это 30–40 компаний.

Оценка, произведенная на основе данных только второго квартала, показала, что потери составляют около 200 млн рублей. И второй квартал — это не сезон. То есть по году это приблизительно около 1 млрд.

Мы проводили совещание с переработчиками. На нем я сказал, что сумма потерь существенна. И в любом случае Минфин РФ от этих цифр не отступится. Это должно быть ясно. Проблема выявлена, с ней работают, ее "дожмут", и переработчики должны об этом знать, чтобы оценивать свои риски и понять, как работать.

— Зерновой проект призван сократить потери бюджета?

— В том числе. Конечно, проблема не устранится одномоментно. Есть переработчики, которые скажут: мы проживем без этих 10%. Но они сразу понизят закупочную цену зерна. А если это значимые покупатели в регионе, то таким образом они "посадят" экономику крестьян.

Сегодня переработчики говорят сельхозпроизводителям: вам выгодно работать с НДС — вы его возместите и снизите свои издержки. Но проблема в том, что возместить НДС аграрий сможет, если этот налог ему предъявлен.

Но если хозяйство небольшое и обороты у него скромные, то все основные услуги, которые оно получает (топливо, запчасти и т. д.), оказывают предприятия, сидящие на спецрежимах: "упрощенке", ЕНВД. То есть возможности возместить НДС нет.

Когда ФНС вступала в зерновой проект, она имела в виду другое. 10%-ная ставка на реализацию зерна была введена для сельхозпроизводителей в связи с тем, что законодатель понимал: переработчики будут нести издержки, так как закупают зерно у аграриев, а они по большей части не являются плательщиками НДС. Но зернопереработчики восприняли это решение как неожиданный подарок. И начали создавать квазизаконные схемы. Запуская зерновой проект, ФНС дает понять зернопереработчикам: вы работаете нечестно, правила — вот такие.

Алтайский минсельхоз проблематику понимает, я считаю. Но, конечно, предстоит непростая работа по поиску компромиссов. Кроме того, очевидно, что работа с зернопереработчиками автоматически повлечет за собой анализ и других, смежных, рынков.

В три раза больше касс

— В этом году по всей стране компании, работающие по общей системе налогообложения, устанавливали онлайн-кассы, которые напрямую передают данные об операциях в ФНС. Было много проблем. В 2018 году установить такие кассы должен будет весь малый бизнес. Как вы оцениваете риски?

— Сегодня можно говорить, что все, кто должен был перейти на онлайн-кассы, сделали это. Отказников практически нет. Позиция Минфина, который отложил применение штрафных санкций, помогла справиться с проблемой дефицита техники.

Фактически возникла новая отрасль, обеспечивающая бизнес необходимым оборудованием. Для того чтобы реализовать следующий этап, нужно, чтобы она развивалась и работала на склад. Эта работа ведется, контроль никто не снимает.

Если говорить о числе касс, то в Алтайском крае их нужно будет поставить в три раза больше, чем в 2017 году. Во-первых, больше число субъектов малого бизнеса. Во-вторых, часть из них вообще имела право не использовать ККТ. Но нужно отметить, что около трети из тех, кто мог не применять кассовую технику, ее используют: это удобно в контроле за продавцами, за оборотом налички.

До 30–40 товарных позиций могут перевести на обязательную маркировку в России. Сейчас это меховые изделия, фармпрепараты и лес.

Налоговые органы к потоку готовы. Но если все, кому нужно установить онлайн-кассы, придут в мае-июне 2018 года, то могут возникнуть проблемы со сроками. Поэтому позаботиться об установке новых касс нужно заранее.

— Что даст государству завершение проекта по их установке?

— Основная цель этого проекта — установить контроль за наличным обращением денег и, вообще, понять розницу этой страны.

Точное представление об экономике России призваны дать три основных механизма, реализация которых стартовала в последние два года. Выявить хозяйственные связи должна АСК НДС. Оценить склад позволит маркировка изделий. А ситуацию на розничном рынке определят онлайн-кассы. Сведение этой информации воедино даст понимание финансово-экономической ситуации в государстве.

— К слову о маркировке. Каковы первые результаты чипирования меховых изделий в крае?

— С 1 апреля 2016 года на ресурсе "Маркировка" от Алтайского края зарегистрировались восемь производителей, три импортера, 29 оптовых и 79 розничных продавцов, а также три посредника.

В обороте в регионе сегодня находится почти 52 тыс. маркированных изделий, продано — 5,6 тыс. изделий на сумму 264,4 млн рублей. Средняя цена изделия составляет 47 тыс. рублей.

В результате внедрения проекта в России легализовалось 24% участников этой отрасли. За время реализации проекта легальный ввод меховых изделий в оборот вырос на 57%. Розничная продажа в пять раз превысила показатели маркетинговых исследований по обороту за весь 2015 год. Мы же понимаем, что люди не стали зарабатывать настолько больше, чтобы скупить в пять раз больше шуб. Масштабы этого рынка никто не представлял.

Город "вырастет", село "просядет"

— До 2020 года все регионы России должны перейти на исчисление налога на имущество физлиц исходя из кадастровой стоимости. Министр финансов края Владимир Притупов очень осторожен в этом вопросе. Вы обсуждали с ним эту тему?

— Я хорошо понимаю позицию Владимира Геннадьевича. При переходе на новый порядок исчисления, во-первых, повысится налог для жителей городов. Готовы люди к этому? Они и существующие-то начисления считают большими. Во-вторых, село, наоборот "просядет" из-за предусмотренных льгот, а этот налог — один из основных источников местных бюджетов.

Переход на новый порядок был задуман для повышения доходов муниципальных бюджетов, ведь этот налог обладает высоким процентом собираемости. При любой экономической ситуации территории должны работать. Где взять деньги, если не с общежития, которое на этой территории осуществляется?

Я раньше не работал в регионах, где исчисление этого налога происходит дифференцированно — в зависимости от стоимости объектов: до 500 тыс. — одна ставка, после — другая. Что в результате? Увеличился коэффициент-дефлятор — и стоимость объекта перешла рубеж, например, в 500 тыс. Автоматически возросла ставка.

Такая жесткость финансовой политики у меня вызывает уважение. Вряд ли регион сегодня выглядел бы так достойно, а я считаю, что он выглядит именно так, если бы не проводилась такая политика. Нужно уметь и зарабатывать, и делиться, чтобы поддерживать и общие дела, социальные проекты. И, конечно, следить, чтобы все было правильно реализовано.

Специальный вопрос

— В СМИ Бурятии выходил ряд публикаций, в которых утверждалось, что вы жестко работаете с бизнесом. Алтайским предпринимателям стоит опасаться?

— Я могу сказать, что такого рода информационные кампании прошли не только в Бурятии. Они прокатились и по другим территориям: людям, принимающим политические решения, пытались доказать, что налоговые органы работают некорректно. Я считаю, что моя заслуга в Республике Бурятии состоит в том, что я закрепил образ налоговой службы как федерального надзорного инструмента, в работе которой не может быть ничего местечкового. Моя задача была — поднять доверие к решениям налоговиков. Ведь иногда возникают вопросы: почему принимаются те или иные решения, в отношении кого, почему одних они касаются, а других нет. В этой части можно использовать политические механизмы, рассказывая, что какая-то определенная страта обижена. Нам удалось выровнять ситуацию и показать, что мы работаем строго в рамках федеральных полномочий и законов.

Досье

Юрий Александрович Куриленко родился 2 апреля 1975 года. В 1996 году окончил Красноярский государственный университет по специальности "бухгалтерский учет и аудит". Начал работать государственным налоговым инспектором отдела косвенных налогов в Красноярске. В 2002–2007 годах возглавлял районную и межрайонную ИФНС в Красноярске, Межрайонную ИФНС № 22 по Красноярскому краю. В июне 2007 года Куриленко стал замруководителя УФНС по Красноярскому краю. С февраля 2012 года — глава УФНС России по Республике Бурятия. С 4 сентября 2017 года — руководитель УФНС по Алтайскому краю. Государственный советник РФ второго класса.

Кассы для малого бизнеса: масштаб "бедствия"

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Сегодня в Алтайском крае зарегистрировано 20,1 тыс. онлайн-касс, это 106,3% к парку прежней кассовой техники, тогда их было 18,9 тыс. В 2018 году на новую технику должен перейти весь малый бизнес.

Не применять онлайн-кассы вправе предприниматели на территориях, внесенных в перечень труднодоступных. В крае их около 690. Еще примерно в 1 тыс. населенных пунктов бизнес может передавать данные не в режиме онлайн, а с задержкой — из-за удаленности от сетей связи.